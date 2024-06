Confirmaron el paro de trenes para este martes

El titular del Sindicato de La Fraternidad en el ámbito nacional, Omar Maturano, confirmó que habrá paro de trenes este martes a raíz de un conflicto salarial en la red ferroviaria que ocasionó fuertes demoras a los pasajeros permitiendo que los trenes circulen a un máximo de 30 km/h.

La huelga se llevará a cabo en caso de que no se resuelva el pedido de aumento que impulsan los maquinistas al Gobierno debido a sueldos que están congelados desde hace cuatro meses. Sobre eso, Maturano dijo: "A todos los gobiernos le hicimos la medidas de protesta si no nos daban lo que corresponde. No queremos aumentos de salarios, queremos empatar a la inflación, como la veníamos empatando con el gobierno anterior". Como consecuencia de la falta de respuestas, apuntó contra Milei y dijo que "este gobierno nos dijo que no en diciembre, en enero también; en febrero hicimos paro. Nos dieron un 12% por esos tres meses y nos dijeron que en marzo iban a hacer recomposición total. Nos quedaron debiendo 30 y pico por ciento y en abril ofrecieron cero".

El referente gremial dijo que, tras el anuncio del paro, les ofrecieron un incremento del 2% en abril y otro 7% en mayo, a pagar para fines de junio. Sin embargo, la propuesta resultó insatisfactoria para los maquinistas. A través de un comunicado de prensa, el gremio informó que no había acuerdo con la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde la organización ratificaron que el plan de lucha seguirá su curso, aunque las partes ya pactaron con el Gobierno para que se celebre una nueva audiencia el 6 de junio a las 11 con la finalidad de llegar a una conciliación.

Maturano se mostró crítico en sus últimas declaraciones con el rumbo adoptado por el Estado nacional en el sector. Además de la demanda salarial, el gremialista consideró que “no hay una inversión ni una política para el modo ferroviario”. “Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes”, apuntó.

Por su parte, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias, el secretario gremial de La Fraternidad de Neuquén, Hugo Tamborindegui, dijo: "Estamos esperando la solución que se tome a nivel nacional con respecto al paro. Muy posiblemente haya una reunión con el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento, no podemos confirmar que nos vamos a adherir al paro".