Juan Grabois protagonizó fuertes cruces en audiencia judicial

Al término de una audiencia que estuvo marcada por momentos de tensión, que por momentos tuvo fuertes cruces tanto frente a los jueces como en los pasillos del edificio de los tribunales, y en el marco de la causa que investiga a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, Juan Grabois cargó contra la secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni.

El dirigente social agradeció a las cocineras de los comedores en la misma puerta del edificio, donde señaló que “Parte el alma, yo que conozco hace muchos años el trabajo que hacen, ver una jovencita floja de cuerpo con una remera de león venir a provocar, tan coqueta, diciendo que las mujeres son fantasmas y se roban la comida, que si no son estúpidas que van llevadas de las narices por hombres, da asco”.

Grabois, señaló también que “La lucha que llevamos adelante tiene que ver con el derecho de comer. Tantas mentiras han dicho que si no les crece la nariz como a Pinocho es porque Pinocho es un mito. Si no te hacen acordar a Cruella de Vil pega en el palo”.

En el mismo marco, sostuvo que Pettovello “es la acusada”. “A veces se nos acusa de estar hasta las manos, y yo nunca tuve que venir a declarar”, contrastó y siguió: “En la audiencia se está discutiendo si deben o no presentar un plan de alimentos; eso está aprobado porque el Gobierno hizo una denuncia, lo que falta probar es si Pettovello es responsable o no. Si ellos mismos denuncian a sus funcionarios es por algo”.

Del mismo modo también sugirió que a la gestión mileísta se lo pudo haber podrido comida “y la tiraron”. “¿No será que están ocultando un delito? Me llama la atención que un empleado se robe tanta cosa sin que lo vean”, señaló.

También aprovechó para repasar algunos detalles de la audiencia que se extendió durante unos 40 minutos, para citar “Entré a la audiencia, escuché a dos abogados con argumentos débiles provocando, nos interrumpieron”, aseguró y agregó: “Nosotros les dejamos decir todo lo que querían y ellos no. Antes que abogado soy luchador social, ningún salame de estos me va a venir a prepotear ni verbal ni física ni judicialmente”.

Finalmente, y acompañado de referentes de su organización que lo esperaban frente a tribunales, manifestó: “No les tenemos miedo a ninguno de los leones o las leonesas que le sacan la comida a la gente. No tenemos miedo y vamos a responder. ¿Somos maleducados? Por qué no se fijan en el presidente que tienen. Nosotros defendemos causas nobles y ellos lo indefendible”, dijo y cerró: “Acá el problema no es Pettovello ni las organizaciones sociales ni De la Torre; son las ollas vacías. Queremos soluciones para que las ollas no estén vacías”.