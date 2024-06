Milei sobre la nueva fórmula jubilatoria: "Me importa tres carajos"

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue uno de los oradores principales del 10º Latam Economic Forum que es un tradicional evento empresarial que se realiza a beneficio en el que estuvieron presentes economistas, analistas políticos y funcionarios públicos. Además del ministro de Economía Luis Caputo quien estuvo esta mañana, formarán parte del evento el analista político y ex presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, la escritora catalana Pilar Rahola, el economista Ricardo Arriazu, el analista económico Damián Di Pace, el director ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki, y especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, Darío Epstein.

Durante su alocución, el primer mandatario volvió a referirse a la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria y disparó: "Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió Bukele no tenía ni un legislador, gobernó a puro veto, que es lo que haré yo". En esa línea, calificó a los legisladores como "degenerados fiscales" y apuntó que "vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal les voy a vetar todo, me importa tres carajos".

Por otro lado, el presidente se dirigió puntualmente a los empresarios y sostuvo que "nosotros heredamos un desastre y no nos quejamos de eso, pero teníamos claro que si llegábamos iba a ser en una situación complicada". Además agregó: "Teníamos claro que si estallaba la crisis eso era más fácil resolver porque el ajuste se lo iba a imponer la propia realidad a la política y que el caso complicado era si no estallaba, pero también estábamos preparados para el caso de sí no estallaba, que fue efectivamente lo que nos tocó hacer"

Poco después, Milei apuntó (sin mencionarlo) contra Miguel Pichetto: “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante”.

Tras esa referencia, habló de su futuro: “Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”.