Pettovello fue citada a Diputados por el escándalo de los alimentos vencidos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue citada a la Cámara de Diputados a partir de un pedido realizado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes con el objetivo de brindar respuestas sobre el hallazgo de alimentos en galpones del Estado nacional sin distribuir. El pedido de citación a la funcionaria fue realizado por la oposición integrada por Unión por la Patria, UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.

Con respecto a esta cuestión, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, indicó: "La convocamos para el martes que viene a las 13.30 para que si ella puede, que venga y pueda contestar las preguntas de los diputados y diputadas de su área que tenemos en este caso”, Y agregó que "si ella no puede por motivos de agenda yo les comentaré que día de junio podría acercarse". La convocatoria a Pettovello fue firmada por el titular de la comisión, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, Mónica Fein, Daniel Gollán; Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernandez, Natalia Sarapura, Carla Carrizo, Pablo Juliano, Gabriela Estévez, Juan Marino, María Luisa Montoto y Mónica Macha.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que si "Pettovello realmente es amiga del presidente Milei , que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma”. “Es muy posible que cuando la semana que viene tengamos la reunión el martes y esperemos a la ministra Pettovello, la ministra Pettovello no venga. Pero también es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene”, lanzó.

Para la diputada del Partido Socialista, Mónica Fein, dijo que "sería muy importante que la ministra recurriera a esta investigación porque el propio gobierno reconoció irregularidades. Además, señaló que "sería muy importante discutir con Pettovello la situación de la profunda vulnerabilidad y las políticas que van a llevar adelante".

También, Moreau criticó que se haya delegado la distribución de los alimentos en la Fundación CONIN. “Le dieron los alimentos a un tipo (Abel Albino) que dice que los forros (preservativos) no protegen del SIDA. A un dinosaurio, a una bestia que además es amigo de los De la Torre en San Miguel. CONIN tiene sede en San Miguel”, disparó, al hacer referencia al removido ex secretario de la Niñez Pablo de la Torre y a su hermano el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre.