El Gobierno inicia la segunda fase de su plan económico

Este lunes el gobierno dará inicio a la segunda fase de su plan económico que arrancará con la reunión entre las autoridades del Banco Central y representantes de los bancos para delinear los detalles del traspaso de la deuda de la autoridad monetaria al Tesoro. El encuentro será a las 10 de la mañana y tendrá como objetivo principal conversar cuestiones técnicas para implementar la nueva Letra de Regulación Monetaria que servirá para hacer la migración de los pasivos remunerados (pases) hacia títulos que estén bajo la órbita de la secretaría de Finanzas. Además de eso, se espera que empiecen las negociaciones para hallar un mecanismo para desarmar los puts, es decir aquellos contratos o seguros que tienen los bancos que invierten en títulos del Tesoro.

Según anticiparon el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, esta segunda etapa del plan consiste en cerrar la segunda canilla de emisión. En ese sentido, Caputo indicó: “Tenemos tres canillas. Una es el déficit fiscal. La segunda son los intereses que el Banco Central paga por pasivos remunerados. Y la tercera es la compra de dólares del Central, la única emisión que no es dañina. Para la gente esto implica la profundización de lo que venimos haciendo con déficit cero y emisión cero. Al estar fija la cantidad de pesos, la relación con el dólar será muy fuerte y contribuirá a la desinflación".

Con la segunda fase del plan económico, el gobierno busca allanar el terreno para salir del cepo cambiario. Pero, la liberación de las restricciones para el acceso para el acceso al dólar aún están lejos y el equipo económico no quiere dar fechas precisas. En esa línea, el ministro de Economía expresó que "Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Algunos dirán que nos estamos enamorando del cepo, pero no, nos enamoramos del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos".

Además, Caputo agregó que el levantamiento del cepo forma parte de una tercera etapa que se caracterizará por el crecimiento y para concretar eso no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros para no generar sobresaltos en la gente".