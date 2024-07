El increíble relato del piloto que pasó 36 horas con hipotermia en un lago congelado

Enrique "Queque" Parodi, un piloto e instructor de vuelo, vivió una experiencia que pocos podrían imaginar. Durante un vuelo sobre la Comarca Andina en Chubut, a 5.000 pies de altura, Parodi se enfrentó a una falla en el motor de su Piper Super Cub, que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en un lago congelado. Lo que siguió fue una odisea de 36 horas en las condiciones más adversas que se puedan imaginar.

"Las rachas difíciles le llegan a cualquiera. Esta vez, me tocó a mí", comenzó Parodi su relato. "Una hélice defectuosa me forzó a aterrizar en la costa atlántica chubutense. Ahora, mi avión está panza arriba en la montaña, a 5.000 pies. Fue una de las experiencias más intensas que he vivido."

Parodi no tenía ropa ni equipo adecuado para el frío extremo. Pasó la noche bajo lluvia y nieve, sin poder encender un fuego para calentarse. "El cuerpo entra en modo supervivencia. Lo único que importa es volver a ver a tus seres queridos", dice. "La nieve me llegaba hasta la cintura, estaba empapado y no sentía los dedos de los pies. Pero nunca dejé que la idea de rendirme se apoderara de mí. Seguía avanzando, paso a paso."

La primera noche fue crítica. Sin las mochilas lanzadas desde un Cessna 180 por sus amigos Pablo y Dani Wegrzyn, Parodi cree que no habría sobrevivido. "Las mochilas cayeron como un regalo del cielo, con lo básico para pasar la noche al límite de la hipotermia".

Pasó horas intentando mantener el calor. "El fuego no quería prender. Los dedos estaban entumecidos, y todo se cubría de nieve rápidamente. Me metí en una bolsa de dormir, usando una bolsa de nylon para evitar la humedad. Al final, la bolsa condensaba, empapando la bolsa de dormir. Encontré otra bolsa de dormir ultra liviana y la usé para mantener la temperatura mínima necesaria hasta que salió el sol".

La segunda noche trajo nuevos desafíos. Una avalancha pasó cerca de su posición, un recordatorio constante del peligro inminente. "Cuando el sol salió, la visibilidad era casi nula. Nevaba y el viento era intenso. Caminé hacia el sur, luego al norte, hasta encontrar un camino más seguro."

Después de horas de caminar, Parodi escuchó un sonido familiar: otro avión. "Pensé que era Dani y agité la bolsa naranja de señalización. Pero era un helicóptero. La emoción fue indescriptible, una mezcla de alivio y paz. Me habían visto. El helicóptero aterrizó cerca de mí, y los rescatistas me abrazaron. Ese momento no se puede describir con palabras."

Parodi reflexiona sobre lo peor de su experiencia: la falta de comunicación con sus seres queridos. "Sabía que estarían muy preocupados. Esa angustia es terrible, pero también te da energía para seguir adelante, aun sin fuerzas, con hambre, sed y frío."

Finalmente, Parodi expresa su deseo de rescatar su avión del Cerro Plataforma antes de que la nieve se derrita. "Le pido a Dios rescatar mi avión antes de que se hunda en la laguna. Es el avión por el cual quise convertirme en piloto, y aún tengo esperanza de recuperarlo."