Vacunatorio Vip: procesaron al exministro Ginés González García

Este viernes el exministro de Salud de la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, Ginés González García, quedó procesado por el llamado "Vacunatorio VIP". La resolución, que lleva la firma de la jueza María Eugenia Capuchetti, confirma el procesamiento por peculado de bienes y abuso de autoridad. Además, ordenó embargar sus bienes por la suma de 130 millones de pesos.

El foco de la causa estuvo centrado en el funcionamiento de un vacunatorio paralelo en el ministerio de Salud en medio de la pandemia por el Covid-19. Debido al escándalo Ginés González García renunció a su cargo en 2021. Este viernes, Capuchetti consideró que el exministro de Salud “ejerció sus funciones de manera abusiva”.

Pero el funcionario no fue el único que estuvo en el foco de la polémica en febrero del 2021, ya que entre los vacunados se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el periodista Horacio Verbitsky y los ex legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros. La jueza sostuvo que ninguno de ellos, cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos técnicos de la Resolución MSAL N° 2883/2020.

Fue el propio Verbitsky quien dijo en un programa de radio que había ido a vacunarse contra el Covid-19 al ministerio de Salud, después de recibir un llamado de Ginés González García.

En la causa también quedaron procesados Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas. Mientras que se dictó la falta de mérito de otras médicas indagadas: Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo y Graciela Beatriz Torales.