El incendio forestal en Córdoba sigue activo y descontrolado

Las autoridades de Córdoba se mantienen en alerta por el incendio forestal descontrolado que arrasa desde el domingo la zona serrana del valle de Traslasierra. Según indicaron, es el mayor foco ígneo de la temporada en esa provincia. Además, todo apunta a que el mismo comenzó "por el factor humano".

Según informaron fuentes gubernamentales, el fuego empezó el domingo alrededor de las 8 de la mañana, en el sur del cerro Champaquí, cerca de Los Linderos. Por el momento, no se reportaron casas afectadas, ni animales muertos. No obstante, el fuego no está controlado y la inaccesibilidad del área, sumada a las adversas condiciones meteorológicas, complican los esfuerzos de los bomberos para controlar las llamas. Además, al lugar sólo se puede acceder en helicóptero para luego caminar durante cinco horas por barrancos.

Sobre las condiciones climáticas de los próximos días se explicó que tras el extremo frío y las fuertes heladas en toda la provincia mediterránea, se espera un aumento gradual de las temperaturas y vientos intensos en la zona afectada lo que agravaría la situación.

Karin Knoepfli, jefa de Bomberos del cuartel de San Javier y Yacanto, dijo a medios nacionales que, comparando la situación con la jornada de ayer, el fuego hoy alcanzó "dimensiones mucho más grandes". Y, agregó: "Primero empezó siendo un incendio bajo jurisdicción del cuartel de San Javier y Yacanto, ayer pasó a ser también jurisdicción del cuartel San Juan de los Talas, de La Paz, y la parte alta de las sierras es jurisdicción de Bomberos de Yacanto de Calamuchita".

En relación a las posibles causas del origen del incendio, Knoepfli aseguró: "Empezó por el factor humano". "Hemos trabajado arduamente estos dos días y hoy se seguirá trabajando", manifestó.

Hasta la tarde del lunes, se estimaba que unas 60 hectáreas de terreno se encontraban afectadas por las llamas y que unos 45 bomberos voluntarios de San Javier, Mina Clavero, Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores y La Paz, junto con el personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, participaban en las labores de contención.

