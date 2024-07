El creador de Fútbol Libre rompió el silencio: "Lo hice por la gente, no por plata"

Menos de una semana estuvo detenido el creador de los populares sitios web de piratería deportiva Megadeportes y Fútbol Libre. El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro determinó que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento en la investigación, por lo que ordenó su liberación.

El joven, conocido bajo el seudónimo "Kashad", no contaba con antecedentes penales y se comprobó que no había obtenido beneficios económicos significativos con sus actividades. Desde un inicio, Kashad colaboró con la investigación llevada a cabo por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, presidida por Jorge Bacaloni.

La detención de Kashad se produjo el jueves pasado, coincidiendo con el partido de semifinales de la Copa América 2024 entre Uruguay y Colombia. Durante el partido, la página Fútbol Libre, que permitía el acceso gratuito y no autorizado a transmisiones de partidos de fútbol, dejó de funcionar. Poco después, se confirmó la detención del creador de los sitios web.

A pesar de la gravedad del delito de piratería, la Justicia consideró varios factores antes de decidir la liberación de Kashad. En primer lugar, se constató que el joven no tenía antecedentes penales. Además, la investigación reveló que no había recibido ningún beneficio económico significativo por operar los sitios web, lo que indica que su motivación no era lucrativa.

La colaboración de Kashad con las autoridades fue un factor clave en su liberación. Su disposición a cooperar con la Alianza Contra la Piratería Audiovisual demostró su voluntad de resolver la situación y aportar información valiosa para la lucha contra la piratería digital.

Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza, expresó su satisfacción por la colaboración del joven y señaló que este caso sienta un precedente importante en la lucha contra la piratería. "La disposición de Kashad a colaborar nos ha permitido avanzar significativamente en la identificación y desmantelamiento de redes de piratería", afirmó Bacaloni.

Un detalle curioso surgió tras la liberación de Kashad. Según informó el portal Mendoza Today, el joven no pudo regresar inmediatamente a Mendoza debido a que en Buenos Aires le perdieron el DNI.