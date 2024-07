Tras cortocircuitos por el Mercosur, Milei se reunirá con Lacalle Pou

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunirá con el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, en Casa Rosada previo a un encuentro internacional que se realizará en Puerto Madero en el que ambos enviarán un mensaje contra el terrorismo a 30 años del atentado a la AMIA. Está previsto que ambos se vean las caras a las 16.

La reunión entre Milei y Lacalle Pou tiene importancia, si se tiene en cuenta que el jefe de Estado de Uruguay cuestionó a su par argentino en la cumbre del Mercosur. En ese momento, dijo: "Acá deberíamos estar todos los presidentes. No solo importa el mensaje sino también el mensajero".

En abril, durante una cena que tuvo lugar en la Fundación Libertad y que contó con la presencia del líder libertario, Lacalle Pou manifestó que "tener un estado fuerte es necesario para que el individuo pueda gozar de la libertad". Y además, reflexionó: “No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, los hijos estudien, mañana tienen laburo y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”.

La agenda del presidente libertario continuará con la participación en el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial que tiene el apoyo de la DAIA y de AMIA, que comienza este miércoles y se extenderá hasta mañana.

Recientemente, el gobierno argentino incluyó en la lista de organizaciones terroristas a Hamas, la agrupación de origen palestino que se adjudicó aquel bombardeo y el secuestro de cientos de personas en la Franja de Gaza.

“En los últimos años se ha revelado su vínculo con la República Islámica de Irán, cuya dirigencia fue encontrada responsable por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA por la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 11 de abril. Esos ataques le costaron la vida a más de 100 ciudadanos argentinos”, precisó un comunicado de la Oficina del Presidente.