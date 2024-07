El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pidió al gobierno que acelere la salida del cepo y la devaluación del tipo de cambio oficial para no perder más reservas en el Banco Central. Con esas medidas, indicó que es más probable que el FMI (Fondo Monetario Internacional) acepte ayudar al país con más recursos. En esa línea, sostuvo que "el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía”.

Sobre esto, el ex funcionario menemista afirmó: “El staff del FMI, la mayoría de los economistas profesionales ortodoxos y los inversores en bonos y acciones argentinos, aun cuando valoran y ponderan el ajuste fiscal que generó fuertes superávits en el primer semestre, no parecen compartir esta estrategia del gobierno y esperan cambios importantes en las políticas cambiaria y monetaria”. Además destacó que "la aprobación en el Senado de las dos leyes que el poder ejecutivo venía demandando desde el inicio de la gestión del presidente Milei disiparon los signos de una incipiente inestabilidad cambiaria desde mediados de mayo que habían llevado el riesgo país a casi 1600 puntos".

Cuando tuvo que hablar de la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal, Cavallo ponderó el trabajo realizado por Guillermo Francos que, a partir de su entendimiento, logró acuerdos con los legisladores y gobernadores. "La combinación de dureza del presidente con habilidad negociadora del ministro jefe de Gabinete parece estar dando resultado”, expresó.

Con respecto a los seis meses de gestión, puntualizó que Milei ayudó a disipar la sensación de inestabilidad en base a tres anuncios que se sucedieron ese mismo jueves 13 de junio: la prórroga por dos años del swap con China por 5000 millones de dólares, la aprobación por el board del FMI del desembolso de 800 millones de dólares y la publicación por el INDEC de la tasa de inflación de mayo con un descenso a 4,2% desde el 8,8% de abril”. En ese sentido, afirmó que "la opinión pública valora la fuerte reducción de la inflación lograda por el tándem Luis Caputo y Santiago Bausili (ministro de Economía y presidente del Banco Central respectivamente) y las claras evidencias de mayor eficacia en materia de seguridad que muestran las fuerzas federales conducidas por la ministra Patricia Bullrich”.