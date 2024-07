Macri advirtió a Milei por la coparticipación de CABA: "Hay que cumplir con los fallos de la Corte"

En medio del conflicto que el Gobierno nacional tiene con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que, Mauricio Macri le envió un contundente pedido al presidente de la Nación Javier Milei.

El exmandatario publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un extenso mensaje que introduce recordando que "desde antes de ser gobierno" apoyaron al actual presidente, y que tenían presente que Milei "se enfrentaría a una situación económica y social explosiva". Además, agregó que acompañaron al libertario en la "materialización" de sus iniciativas como la Ley Bases "sin ninguna condición ni especulación".

Desde ahí, Macri advirtió que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

En este sentido, el expresidente acotó sobre el tema que le preocupaba: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, cerró.

El origen de la disputa entre Nación y Ciudad viene desde 2020

La pelea que tiene hoy a Milei sosteniendo el mango data desde 2020, cuando el otrora presidente Alberto Fernández recortó el porcentaje que CABA recibía de coparticipación de 2,95% a 1,4%. Esos impuestos que recauda el Poder Ejecutivo y redistribuye en las provincias fue modificado bajo el argumento de que existía un reparto que perjudicaba a la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño de ese entonces, Horacio Rodríguez Larreta presentó un reclamo ante la Justicia quien terminó fallando a favor de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, hasta el día de hoy la gestión de Milei siguió transfiriendo el 1,4% de la masa coparticipable que había delimitado Alberto Fernández, hecho que motivó la queja de Macri.

Legisladores del PRO respaldaron el reclamo de Macri a Milei

El bloque de diputados del PRO presentó un proyecto para que el Ejecutivo “realice todas las gestiones para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte”. Casi en simultáneo al pronunciamiento de Macri en sus redes, el bloque emitió un comunicado en ese mismo sentido.

“El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados de su bloque, presentaron hoy un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno Nacional que ´realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación´ sobre la quita de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires por el gobierno de Alberto Fernández”, indica el texto.

“Como es de notorio y de público conocimiento el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado- Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”.

Además, recordaron que “el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, fiel a su estilo, se apresuró a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del Jefe de Gabinete de Ministros por la misma razón”.

“Un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema” recuerdan los legisladores, por lo que solicitan a la nueva administración nacional que el cumplimiento del fallo se efectivice cuanto antes.

El proyecto lleva las firmas de los diputados María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Silvia Lospennato, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, Luciano Laspina, Álvaro González, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Florencia De Sensi, María Sotolano, Alejandro Bongiovanni, Martín Maquieyra, Germana Figueroa Casas, Gabriela Besana, Héctor Stefani, José Núñez, Gabriel Chumpitaz, Belén Avico y Sabrina Ajmechet.