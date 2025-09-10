La inflación de agosto se mantiene en 1,9% y acumula casi 20% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto alcanzó el 1,9%, manteniéndose en el mismo nivel que en julio. Con este registro, el IPC acumula un incremento del 19,5% en los primeros ocho meses de 2025.

Si se analiza la variación interanual, el IPC muestra un aumento del 33,6%, marcando 16 meses consecutivos de desaceleración en comparación con el mismo período del año anterior.

Por categorías, Transporte fue el sector con mayor alza en agosto (3,6%), impulsado por los incrementos en combustibles y la compra de vehículos. Le siguieron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 3,5%. En contraste, Recreación y cultura apenas subió 0,5%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una caída de 0,3%, siendo la única categoría con variación negativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que “el IPC nacional tuvo una suba de 1,9% en agosto, por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo”. Además, señaló que se trata de la primera vez desde noviembre de 2017 que se observa un trimestre de inflación mensual inferior al 2%.

El INDEC también informó las variaciones por regiones. Cuyo lideró los incrementos con 2,1%, seguido por Noroeste y Patagonia, ambos con 2%. El Gran Buenos Aires presentó un aumento de 1,9%, mientras que la región Pampeana tuvo 1,8%. El menor crecimiento se registró en el Noreste, con 1,7%.

En cuanto a los tipos de precios, los Regulados subieron 2,7%, el IPC núcleo avanzó 2% y los Estacionales bajaron 0,8%. Los bienes incrementaron su valor en 1,6%, mientras que los servicios se elevaron 2,5%.

Detalle de aumentos por rubro en agosto: