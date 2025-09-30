Internaron a Estela de Carlotto por un cuadro de intoxicación

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de 94 años, fue internada este martes en una clínica privada de La Plata debido a un cuadro de intoxicación alimentaria que le provocó vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad y señalaron que la histórica dirigente de derechos humanos se encuentra evolucionando favorablemente. Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día, su estado de salud “no es nada grave” y la hospitalización fue adoptada como medida de precaución para mantenerla en observación.

Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica durante el día y continúe su recuperación en su domicilio, acompañada por su familia y equipo cercano.