Un hombre fue detenido acusado de haber defraudado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares mediante una presunta maniobra con el programa de acumulación de millas. La investigación apunta a que el sospechoso habría generado de manera irregular más de 16 millones de millas que luego utilizaba para emitir pasajes, principalmente en clase ejecutiva y primera clase.

El acusado, identificado como Juan Ignacio Veltri, está bajo la órbita de la Justicia federal por hechos que se habrían desarrollado entre comienzos de 2023 y enero de 2025. La causa se inició tras detectarse movimientos anómalos en el sistema de beneficios, lo que encendió las alertas internas de la compañía.

De acuerdo con los investigadores, las millas obtenidas de forma presuntamente ilícita eran canjeadas por vuelos internacionales con salida desde el aeropuerto de Ezeiza. Madrid, Roma y Cancún figuran entre los destinos más frecuentes en las operaciones bajo análisis. El perjuicio económico estimado ronda los 500.000 dólares.

Las pericias informáticas permitieron reconstruir el circuito de canjes y establecer patrones repetitivos en determinadas rutas. Según la acusación, el sospechoso habría abonado una suma mínima en comparación con el volumen de millas acumuladas, lo que consolidó la hipótesis de fraude.

El expediente está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello, quienes dispusieron la intervención de la Policía Federal Argentina para profundizar el análisis técnico de los dispositivos y las cuentas involucradas.

Además del principal imputado, al menos otras 50 personas son investigadas para determinar si existió una estructura organizada detrás de la operatoria o si los hechos fueron ejecutados desde dispositivos particulares sin complicidad interna. Los investigadores buscan establecer el alcance real de la maniobra y si hubo una red destinada a explotar el sistema de beneficios de la aerolínea.

En paralelo, trascendió que el detenido desarrollaba actividad vinculada al contenido digital sobre viajes en distintas plataformas, un aspecto que también forma parte del análisis judicial.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen los estudios técnicos y el rastreo de las operaciones realizadas durante los dos años en los que se habría ejecutado la maniobra.