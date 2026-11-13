Javier Milei respaldó a Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

El presidente Javier Milei, mantuvo este viernes 13 de noviembre una conversación telefónica con Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay, y le expresó el apoyo de la Argentina en el inicio de su gestión. Durante el contacto, ambos coincidieron en fortalecer los vínculos entre los dos países y acordaron concretar un próximo encuentro en Asunción o Buenos Aires.

La comunicación se produjo una semana después de que Alliana asumiera la Presidencia paraguaya, el 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Congreso, en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank.

Milei hizo público el diálogo a través de su cuenta en la red social X. Allí destacó la relación histórica entre ambos países y manifestó su intención de profundizar la cooperación bilateral.

"Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", expresó el mandatario argentino.

Milei ofreció a Paraguay una alianza política y económica

En su mensaje, Milei remarcó que Argentina y Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común y una relación de amistad.

Además, señaló que ambos gobiernos comparten una vocación por la defensa de las ideas de la libertad y ratificó el compromiso de avanzar en una agenda conjunta.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos", publicó.

El Presidente argentino cerró su mensaje con una señal explícita de respaldo al nuevo mandatario: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

Qué respondió Pedro Alliana después de hablar con Milei

Por su parte, Alliana también confirmó la comunicación telefónica y agradeció el acompañamiento expresado por el Gobierno argentino.

"Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay", escribió en sus redes sociales.

El mandatario paraguayo agregó que ambos coincidieron en la importancia de fortalecer los históricos lazos de amistad y hermandad que unen a los dos países.

También anticipó que acordaron encontrarse próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a ambas sociedades.

La salida de Santiago Peña y la crisis de Ueno Bank

El acercamiento entre Milei y Alliana se produce después de un cambio abrupto en la conducción política de Paraguay.

Hasta el 6 de noviembre, Alliana se desempeñaba como vicepresidente y asumió la jefatura del Estado tras la destitución de Santiago Peña, aprobada por el Senado mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

La crisis tuvo como uno de sus principales detonantes el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera cuya intervención dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y puso bajo investigación el manejo de fondos públicos y previsionales.

El caso también alcanzó al expresidente Peña, quien fue imputado por presuntos delitos vinculados con la administración de la entidad y quedó detenido tras su salida del poder. Las acusaciones forman parte de una investigación judicial que todavía debe determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La dimensión institucional del escándalo se explica, entre otros aspectos, por las inversiones de organismos públicos en la entidad financiera y los cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión del Banco Central del Paraguay.

Un nuevo escenario para la relación entre Argentina y Paraguay

La conversación también representa un movimiento diplomático relevante para el Gobierno argentino. Milei había mantenido una relación política cercana con Santiago Peña, por lo que la comunicación con Alliana permite mostrar la voluntad de sostener el vínculo bilateral pese al cambio de autoridades.

La agenda entre ambos países tiene intereses que exceden la afinidad ideológica de sus presidentes. La cooperación comercial, la integración regional, la energía y la infraestructura forman parte de los temas estratégicos de la relación.

En ese contexto, el futuro encuentro entre Milei y Alliana podría servir para definir prioridades y dar continuidad a los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos.

Por ahora, el nuevo mandatario paraguayo deberá afrontar las consecuencias políticas, económicas y judiciales de la crisis financiera, mientras busca consolidar su administración hasta la finalización del período presidencial, prevista para agosto de 2028.

La Argentina, por su parte, expresó su respaldo político y quedó a la espera de una próxima reunión para avanzar en la agenda bilateral.