La Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2027 ya tiene fecha: cuándo será y cuáles serán sus productos emblemáticos

Villa Pehuenia-Moquehue comienza a proyectar un nuevo año de actividades turísticas con dos grandes protagonistas: la próxima temporada de verano y una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que ya tiene fecha confirmada para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2027.

El encuentro gastronómico, que se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la cocina patagónica, volverá a reunir a reconocidos chefs, cocineros, productores y emprendedores de distintos puntos del país y de Chile, en una celebración que combina sabores regionales, identidad cultural y experiencias turísticas.

La secretaria de Turismo de Villa Pehuenia-Moquehue, Eugenia Napolitano, destacó la importancia de esta nueva edición y anticipó que el público podrá disfrutar de una propuesta que reúne lo mejor de la gastronomía regional.

“Se van a encontrar los mejores sabores, no solamente de Villa Pehuenia-Moquehue y de Neuquén, sino de toda la Patagonia, de provincias invitadas de todo el país y de Chile”, expresó.

Tres días para descubrir los sabores de la Patagonia

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico se distingue por reunir diferentes expresiones de la cocina regional, poniendo en valor los ingredientes autóctonos, las tradiciones culinarias y la creatividad de quienes transforman los productos locales en experiencias gastronómicas.

El piñón, la trucha, el chivito, el cordero, frutos rojos, el ñaco y otros productos emblemáticos de Neuquén forman parte de una identidad culinaria que encuentra en este encuentro un espacio privilegiado de promoción y difusión.

Uno de los principales atractivos de la fiesta es la diversidad de propuestas gastronómicas, donde chefs de diferentes regiones comparten técnicas, conocimientos y nuevas formas de interpretar los sabores patagónicos.

Napolitano explicó que esta diversidad constituye uno de los aspectos más enriquecedores del evento, ya que permite conocer distintas maneras de preparar un mismo ingrediente y descubrir nuevas combinaciones.

La propuesta también incluye clases magistrales, espacios de comercialización de productos regionales, artesanías y actividades que permiten acercar a los visitantes a la producción local.

“Es un espacio para celebrar toda la producción local, los ingredientes locales y los distintos sabores que se generan a partir de ellos, y a la vez también siempre aprender algo nuevo”, señaló la funcionaria.

De esta manera, durante tres jornadas, Villa Pehuenia-Moquehue volverá a convertirse en un punto de encuentro para la gastronomía, la cultura y el turismo, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos gastronómicos más destacados de la Patagonia.

Un verano entre lagos, araucarias y montañas

Mientras avanza la organización de la próxima edición de la fiesta, Villa Pehuenia-Moquehue también se prepara para recibir a los visitantes durante la temporada estival, con una oferta turística que combina naturaleza, aventura, descanso y gastronomía.

Ubicada en el corazón de la cordillera neuquina, la localidad ofrece paisajes caracterizados por sus lagos de aguas cristalinas, playas naturales, bosques milenarios de araucarias y montañas que invitan a disfrutar de múltiples experiencias al aire libre.

Los lagos Aluminé y Moquehue se convierten durante el verano en escenarios ideales para actividades náuticas como paseos embarcados, buceo, kayak, stand up paddle y jornadas de playa. A estas propuestas se suman la pesca deportiva, las caminatas, las cabalgatas y los recorridos en bicicleta de montaña, que permiten descubrir diferentes rincones del destino. Y el rafting en el río Aluminé, destacado por la fuerza de sus aguas.

Para quienes buscan experiencias de senderismo y contacto directo con la naturaleza, los circuitos de montaña ofrecen alternativas de distinta dificultad, con miradores panorámicos, senderos entre bosques de araucarias y vistas privilegiadas de los lagos y la cordillera.

Entre los atractivos destacados se encuentra el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, que durante los meses sin nieve ofrece un entorno de montaña de gran valor paisajístico, con vistas panorámicas y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, pudiendo acceder a su cumbre para observar desde la altura no solamente la aldea de montaña argentina sino también Chile.

La oferta turística se complementa con alojamientos de diferentes categorías, establecimientos gastronómicos y experiencias que permiten descubrir la identidad cultural y productiva de la región.

Una temporada con buenas expectativas

Napolitano señaló que las condiciones registradas durante el invierno permiten proyectar una temporada favorable desde el punto de vista de los recursos naturales, especialmente por las precipitaciones de nieve y agua que contribuyen a alimentar los lagos y los cursos de agua de la región.

“Venimos de un invierno con buena nieve, con mucha agua, y eso hace que los lagos estén con buenos caudales, los ríos, y eso sin duda es parte fundamental de que el verano, incluso a nivel naturaleza, sea prometedor”, explicó.

La funcionaria también destacó la importancia de mantener las medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales, una de las principales preocupaciones durante los meses de mayor temperatura en la cordillera.

En ese sentido, remarcó que el destino continúa preparándose para ofrecer una temporada en la que los visitantes puedan disfrutar de sus atractivos naturales de manera responsable.

Gastronomía e identidad local durante todo el año

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de la propuesta turística de Villa Pehuenia-Moquehue, no solamente durante la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, sino también a lo largo de todo el año.

Los establecimientos gastronómicos del destino ofrecen preparaciones que incorporan productos característicos de la región, como el piñón de araucaria, la trucha patagónica, las carnes regionales y otros ingredientes que reflejan la identidad culinaria neuquina.

Esta combinación de naturaleza, cultura y gastronomía permite que los visitantes encuentren experiencias para diferentes intereses, desde jornadas de aventura y actividades recreativas hasta propuestas de descanso y degustaciones de sabores regionales.

Con la temporada estival cada vez más cerca y la confirmación de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico para mayo de 2027, Villa Pehuenia-Moquehue reafirma su propuesta como destino turístico durante todo el año.

Entre lagos, playas, bosques de araucarias y una gastronomía que celebra los sabores de la Patagonia, la localidad se prepara para recibir a quienes buscan descubrir y disfrutar de uno de los paisajes más singulares de Neuquén.

Próximos eventos de Villa Pehuenia-Moquehue

Regata del Pehuén | Regata en el Lago Moquehue | 24 de octubre



Calvario Race | Carrera de Trail running | 20 al 22 de noviembre



Esculturas del Bosque | Encuentro artístico a cielo abierto | 8 de diciembre



Ciclo semanal “Arte al Paso” | a partir del 8 de diciembre



Fiesta del Piñonero y Artesano Mapuche | Primer semana de enero



Aniversario Villa Pehuenia Moquehue | 20 de enero



Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias | 21 y 22 de enero



Cruce a Nado Lago Aluminé | 23 de enero