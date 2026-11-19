El gobernador Rolando Figueroa presentó un informe sobre la situación financiera de Neuquén, la evolución de la deuda pública y las proyecciones económicas para los próximos años. Lo hizo este miércoles 18 de noviembre ante el Colegio de Contadores de Neuquén, en una nueva exposición sobre la administración de los recursos provinciales.

Durante su presentación, el mandatario defendió el ordenamiento de las cuentas públicas y sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta permitirá ampliar el superávit y recuperar capacidad de decisión sobre el destino de los fondos provinciales.

Uno de los datos centrales fue la proyección de deuda pública para 2030, que se ubicaría en 1.288 millones de dólares, una cifra prácticamente equivalente a los US$1.263 millones que encontró al asumir el 10 de diciembre de 2023.

Figueroa puso el acento en el destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento, las condiciones de las operaciones y la capacidad de pago que tendrá la provincia. “Comenzamos a tomar deuda para hacer infraestructura, no deuda para gastos corrientes”, remarcó.

La deuda y el costo del financiamiento

El gobernador también destacó una mejora en las condiciones financieras de los compromisos provinciales. Según explicó, la deuda tenía una tasa ponderada promedio cercana al 10%, mientras que las nuevas operaciones permitieron reducir ese costo a alrededor del 6,5%.

En relación con la capacidad de pago, señaló que actualmente el 17% del presupuesto provincial está comprometido con obligaciones financieras. “No es lo mismo tener el 83% del presupuesto comprometido. La Provincia tiene otro tipo de solvencia”, sostuvo.

Durante la exposición, Figueroa también detalló el cronograma previsto para cancelar los compromisos vinculados con la infraestructura. Indicó que Neuquén cerrará 2026 con unos US$2.400 millones de deuda de infraestructura, un volumen asociado a las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la provincia y ampliar los servicios.

La planificación contempla una reducción progresiva de esas obligaciones, con el objetivo de llegar a 2028 sin deuda de infraestructura.

La estrategia apunta a sostener las inversiones que demanda el crecimiento demográfico y productivo, pero evitando trasladar indefinidamente los costos financieros a las próximas administraciones.

Vaca Muerta impulsará los ingresos desde 2027

Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con las proyecciones de ingresos que tendrá Neuquén a partir de la expansión de la actividad hidrocarburífera.

Figueroa anticipó que las regalías tendrán un crecimiento significativo desde 2027, impulsado por la puesta en funcionamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Posteriormente, entre 2029 y 2030, comenzará a tener mayor protagonismo el desarrollo del gas natural licuado (GNL).

En ese escenario, el gobernador volvió a destacar el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que permitió acelerar proyectos, incrementar las inversiones y anticipar la monetización de los recursos del subsuelo.

Las nuevas obras de infraestructura energética y la ampliación de la capacidad de transporte serán determinantes para incrementar la producción y, en consecuencia, los ingresos que recibe la provincia por regalías.

El superávit podría llegar a los $4.200 millones

A partir de esas proyecciones, el mandatario presentó distintos escenarios de crecimiento del superávit provincial. Según los números expuestos, el resultado financiero podría pasar de 600 a 1.600 millones y luego de 1.800 a 4.200 millones, en función de la evolución de las inversiones y de los ingresos provenientes de la actividad energética.

Figueroa explicó que, una vez consolidado ese excedente, Neuquén tendrá dos alternativas principales: utilizar los recursos para cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda pública o constituir un fondo de inversión que permita obtener una rentabilidad superior al costo del financiamiento.

La segunda opción apunta a administrar los recursos con una mirada de largo plazo, mediante un instrumento financiero que podría ponerse en marcha durante 2029 o 2030.

El gobernador consideró que esos dos años serán determinantes para tomar una decisión y definir cómo se administrará el excedente que genere la expansión de Vaca Muerta.

El Colegio de Contadores destacó el crecimiento de la matrícula

Por su parte, el representante del Colegio de Contadores de Neuquén, Juan Uribe, agradeció la presencia del gobernador y destacó las perspectivas de crecimiento económico y profesional que abre el desarrollo de la provincia.

“Como consejo profesional tuvimos un crecimiento muy importante en la matrícula. Hace cinco años éramos 1.600 matriculados y estamos en 2.200. El 40% de la gente que se matricula no son solamente colegas de Neuquén, sino que son de otras provincias”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la institución también se prepara para acompañar la expansión económica y productiva. “Estamos preparándonos para un mayor crecimiento. Antes se hablaba en potencial, ahora ya lo estamos viendo”, concluyó.

La exposición de Figueroa se dio en un contexto en el que el gobierno provincial busca mostrar previsibilidad financiera y capacidad de planificación frente al crecimiento de la actividad energética. El desafío será transformar los mayores ingresos proyectados en inversiones y recursos sostenibles para Neuquén.