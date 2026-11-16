Tres personas llegaron en una misma jornada al cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario por una situación tan particular como incómoda: no podían sacarse los anillos de sus dedos. Los episodios ocurrieron el domingo 15 de noviembre y requirieron la intervención del personal de la Central 8, que debió utilizar herramientas especiales para resolver cada caso.

Los primeros en solicitar ayuda fueron una joven de 26 años y un adolescente de 13, quienes tenían anillos atascados en los dedos. En el caso del menor, además, había un pasador de pelo que complicaba aún más la situación.

La preocupación no era solamente la imposibilidad de retirar los accesorios, sino también las posibles consecuencias que podía generar la presión sobre los dedos, especialmente por el riesgo de afectar la circulación sanguínea.

Ante esta situación, el cabo primero Luis Mendoza estuvo a cargo de las intervenciones y utilizó un minitorno para cortar los anillos con mucho cuidado y precisión, evitando provocar lesiones en las manos.

Ambos procedimientos se resolvieron sin mayores inconvenientes. Después de agradecer la asistencia de los bomberos, la joven y el adolescente regresaron a sus domicilios.

Sin embargo, la jornada todavía tenía una intervención más de estas características. Cuando parecía que no habría nuevas novedades, una mujer se presentó en la central ubicada en la intersección de avenida Lago Traful y Atahualpa Yupanqui, también porque no podía quitarse un anillo.

En este último caso, el accesorio había dejado marcas visibles en uno de sus dedos, por lo que el personal bomberil volvió a intervenir para retirarlo.

Así, en apenas unas horas, los Bomberos Voluntarios de Centenario debieron resolver tres situaciones poco habituales, pero que pueden convertirse en un problema cuando un anillo queda demasiado ajustado y comienza a comprometer la circulación sanguínea.