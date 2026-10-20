La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) será sede de las Quintas Jornadas Patagónicas de Gerontología y Geriatría, un encuentro que reunirá a especialistas de distintos puntos de la región y disertantes invitados de Buenos Aires para debatir sobre los desafíos del envejecimiento. Las actividades se desarrollarán el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en la sede Toschi de la Facultad de Ciencias Médicas, en Cipolletti.

La propuesta convocará a profesionales, estudiantes e instituciones vinculadas con la salud y el cuidado de las personas mayores. El objetivo será compartir experiencias, analizar problemáticas comunes y construir estrategias que permitan fortalecer la atención integral, tanto desde el sistema sanitario como desde los ámbitos familiares y comunitarios.

Las Quintas Jornadas Patagónicas de Gerontología y Geriatría se realizarán el 23 y 24 de octubre en Cipolletti.

Durante las jornadas se abordarán distintos aspectos relacionados con el envejecimiento, entre ellos la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, los cuidados paliativos, la investigación y la formación de profesionales. También se pondrá el foco en las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y económicas que atraviesan esta etapa de la vida.

El encuentro buscará, además, profundizar el diálogo entre la gerontología, que estudia el envejecimiento desde una perspectiva integral, y la geriatría, orientada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a las personas mayores. La articulación entre ambas disciplinas apunta a generar herramientas que contemplen las necesidades de cada persona y su entorno.

Las jornadas convocarán a profesionales, estudiantes y cuidadores interesados en promover una vejez más saludable, digna e inclusiva.

La iniciativa se impulsa desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCo, junto con médicas geriatras de la región que integran la Filial Patagonia de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. También acompañan el distrito Bariloche de la Sociedad Argentina de Medicina y empresas privadas.

La convocatoria está destinada a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, cuidadores domiciliarios, estudiantes universitarios y público interesado en la temática. Con esta quinta edición, Cipolletti buscará consolidarse como un espacio de intercambio y actualización para promover una vejez más saludable, activa, digna e inclusiva.