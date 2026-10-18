La industria energética volverá a poner a Neuquén en el centro de la escena nacional e internacional. Desde este lunes 19 y hasta el jueves 22 de octubre, la AOG Patagonia 2026 reunirá en el Espacio DUAM a empresas operadoras, proveedoras de servicios, funcionarios y referentes del sector, en un momento clave para el desarrollo de Vaca Muerta y la transformación de la Argentina en un exportador sostenido de petróleo y gas.

La expectativa no se limita a los negocios que puedan surgir durante las cuatro jornadas. Detrás de la exposición aparece una discusión de fondo: cómo aprovechar la escala que alcanzó la formación no convencional, ampliar la capacidad de transporte y exportación y lograr que el crecimiento de la actividad se traduzca en infraestructura, empleo y mejores condiciones de vida para los neuquinos.

En diálogo con el programa Entretiempo, el periodista especializado en energía Fernando Castro planteó que el sector atraviesa una etapa de definiciones. La posibilidad de consolidar nuevos mercados internacionales, junto con las obras de infraestructura que están en marcha, abre un escenario diferente para la provincia.

“Lo que está sucediendo ahora es que ese cambio de escala, la magnitud de los recursos de Vaca Muerta, impone una ruptura en ese sentido respecto del crecimiento”, sostuvo Castro, director del sitio Mejor Energía, al analizar el presente de la industria.

- Del petróleo al GNL: el futuro de Vaca Muerta que se debatirá en Neuquén

Del autoabastecimiento a convertirse en un proveedor de energía para el mundo

Uno de los principales temas que atravesará la AOG Patagonia 2026 será la capacidad de la Argentina para consolidarse como un proveedor confiable de petróleo y gas. Históricamente, el país contó con recursos hidrocarburíferos, pero no logró sostener un perfil exportador de manera permanente.

Vaca Muerta modificó esa perspectiva. El crecimiento de la producción no convencional, junto con los proyectos de transporte y las inversiones destinadas a ampliar las salidas al mercado internacional, abre la posibilidad de que la energía se convierta en una fuente estructural de divisas.

“Argentina tuvo recursos petroleros y gasíferos en su historia. No fue un país exportador, fue más bien un país con recursos petroleros y gasíferos”, señaló Castro quien conduce el programa Modo Shale los sábados por Mitre Patagonia. Y agregó que el desafío actual consiste en convertirse en un exportador “consistente, permanente”, capaz de ofrecer previsibilidad a los mercados durante la próxima década.

El gobernador Rolando Figueroa participará de la AOG Patagonia 2026, una exposición clave para el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo energético de Neuquén.

En ese camino, el petróleo y el gas tienen recorridos diferentes, aunque complementarios. El crudo cuenta con proyectos de evacuación que permitirán ampliar la capacidad de transporte hacia los puertos de salida, mientras que el gas requiere infraestructura específica para llegar a los mercados internacionales en grandes volúmenes.

La finalización prevista para fines de 2026 de las obras del oleoducto Vaca Muerta Sur es uno de los hitos centrales para el sector petrolero. El proyecto busca conectar la producción neuquina con la costa atlántica de Río Negro y habilitar una mayor capacidad de exportación a través de Punta Colorada.

Para Neuquén, el impacto potencial es significativo: una mayor capacidad de transporte permitiría acompañar el crecimiento de la producción y reducir las limitaciones que históricamente condicionaron la salida del petróleo.

Vaca Muerta, ante una oportunidad histórica: las claves que marcarán la AOG Patagonia 2026.

El GNL, la apuesta para ampliar los mercados del gas

El gas natural licuado (GNL) es otra de las grandes apuestas de la industria. El objetivo es transportar el gas producido en Vaca Muerta hasta instalaciones costeras, procesarlo para reducir su volumen y embarcarlo en buques metaneros con destino a mercados internacionales.

Castro explicó que el proceso de licuefacción permite reducir el volumen del gas aproximadamente 600 veces, lo que facilita su traslado por vía marítima.

La oportunidad aparece en un contexto internacional atravesado por conflictos geopolíticos y dificultades para garantizar el abastecimiento energético. Las tensiones en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania modificaron los flujos comerciales y reforzaron la búsqueda de proveedores alternativos.

En ese escenario, la Argentina busca posicionarse como una fuente de suministro de largo plazo. Sin embargo, el potencial geológico por sí solo no alcanza: hacen falta inversiones de gran escala, plantas de licuefacción, gasoductos, infraestructura portuaria y contratos que permitan sostener las exportaciones.

Durante la entrevista, Castro señaló que los primeros proyectos exportadores de GNL tienen como horizonte 2027, mientras que el salto de magnitud se proyecta hacia el inicio de la próxima década.

El periodista también mencionó la iniciativa vinculada con YPF, la italiana Eni y la emiratí ADNOC, que busca avanzar con un proyecto exportador de gran escala. La concreción de estas inversiones dependerá de la estructuración financiera, las decisiones empresariales y las condiciones del mercado internacional.

Si estos proyectos se materializan, Vaca Muerta podría dejar de ser solamente el motor del abastecimiento interno para convertirse también en una plataforma de exportación de gas a escala global.

El presidente Javier Milei asistirá a la primera jornada de la exposición.

Milei, Figueroa y una exposición atravesada por la política energética

La presencia prevista del presidente Javier Milei y del gobernador Rolando Figueroa en la apertura de la exposición también le dará una dimensión política al encuentro. Para el Gobierno nacional, Vaca Muerta representa una de las principales posibilidades de incrementar las exportaciones, generar divisas y atraer inversiones. Para la administración neuquina, la actividad constituye una fuente central de ingresos y una herramienta para financiar políticas públicas en una provincia que crece al ritmo de la producción hidrocarburífera.

Castro interpretó la participación presidencial como una oportunidad para mostrar los resultados y las perspectivas de la política económica vinculada con la energía. “Milei viene también a hacer uso de ese escenario que le permite mostrar un aspecto positivo de gestión”, afirmó.

El periodista señaló que la industria petrolera ocupa un lugar estratégico en el esquema económico nacional, en particular por su potencial para aportar dólares mediante las exportaciones. Al mismo tiempo, advirtió que la relación entre Nación y Provincia combina coincidencias en materia energética con diferencias en otras áreas de gestión, como educación, salud e infraestructura.

La exposición funcionará así como una vidriera para los proyectos de inversión, pero también como un espacio donde se expresan las prioridades y los intereses de los distintos niveles de gobierno.

El periodista especializado en energía Fernando Castro analizó las perspectivas de Vaca Muerta, el salto exportador y los desafíos que enfrenta Neuquén ante el crecimiento de la industria hidrocarburífera.

Más producción, más tránsito y una infraestructura bajo presión

El crecimiento de Vaca Muerta tiene una contracara cotidiana: la presión sobre las rutas, los servicios públicos y las localidades que reciben trabajadores y empresas vinculadas con la actividad. Uno de los puntos críticos es la infraestructura vial. El movimiento de camiones, equipos y materiales necesarios para las operaciones petroleras incrementó las exigencias sobre los caminos que conectan las áreas productivas con las ciudades y las rutas troncales.

Castro mencionó los adelantos de regalías realizados por empresas petroleras como parte de los mecanismos que permitieron afrontar obras y atender necesidades de infraestructura.

También destacó la importancia de los ingresos provinciales derivados de la producción. Neuquén recibe regalías por la explotación de sus recursos y utiliza parte de esos fondos para sostener servicios y políticas públicas. El desafío consiste en administrar esos ingresos de manera que el crecimiento de la actividad no profundice los problemas derivados de la expansión demográfica.

La presión se siente especialmente en el corredor petrolero y en localidades como Añelo, donde el desarrollo de los yacimientos transformó la dinámica urbana, la demanda de vivienda y las necesidades de servicios. “El malestar de la población respecto del tránsito y el estado de las rutas” es parte de las consecuencias que deben atenderse, señaló el periodista.

La infraestructura dejó de ser un asunto secundario para convertirse en una condición necesaria para sostener la expansión. Sin caminos adecuados, transporte suficiente y servicios públicos capaces de acompañar la demanda, el crecimiento de la producción puede encontrar nuevos límites.

El boom petrolero y las expectativas de empleo

La expansión de Vaca Muerta también alimenta expectativas laborales en todo el país. Neuquén recibe diariamente a personas que llegan con la intención de conseguir trabajo en la industria, atraídas por los salarios y las oportunidades que genera la actividad.

Sin embargo, la demanda de empleo no crece de manera uniforme ni alcanza para absorber a todos los que llegan.

Castro advirtió sobre las expectativas que se construyen alrededor del desarrollo petrolero y la idea de que la formación puede ofrecer una salida laboral inmediata para cualquier trabajador. “No es que todo el mundo va a conseguir trabajo en Vaca Muerta”, remarcó.

El fenómeno plantea un desafío para los municipios y para el Gobierno provincial, que deben responder a una mayor demanda de vivienda, salud, educación y otros servicios, incluso cuando quienes llegan no consiguen insertarse rápidamente en el mercado laboral.

La actividad genera empleos directos e indirectos, pero también requiere capacitación, experiencia y perfiles específicos. Por eso, la expansión del sector no elimina la necesidad de políticas de formación profesional ni garantiza que sus beneficios alcancen de la misma manera a toda la población.

En una provincia donde el petróleo y el gas forman parte de su identidad económica, la discusión sobre la licencia social de la industria adquiere cada vez más relevancia: cuánto aporta Vaca Muerta, cómo se distribuyen esos beneficios y qué costos deben afrontar las comunidades que conviven con la actividad.

La oportunidad de Neuquén: que el crecimiento llegue a toda la provincia

La AOG Patagonia 2026 encontrará a Neuquén en una etapa de expansión productiva y de decisiones que pueden marcar el rumbo energético de los próximos años.

El desarrollo de nuevos oleoductos, la ampliación de las exportaciones de crudo y los proyectos de GNL abren la posibilidad de generar más divisas y atraer inversiones de largo plazo. Pero esa oportunidad convive con desafíos concretos: mejorar las rutas, ampliar los servicios, ordenar el crecimiento urbano y responder a las expectativas laborales que despierta la actividad.

En ese equilibrio se juega buena parte del futuro provincial. Vaca Muerta puede consolidar a la Argentina como exportadora de energía, pero para Neuquén la discusión también pasa por transformar esa capacidad productiva en desarrollo sostenible.