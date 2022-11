Y vos... ¿te tatuarías una fortinera neuquina?

¿Accederías a tatuarte una fortinera neuquina en tu brazo? Porque con esta premisa en mente, el tatuador bonaerense, Hernán Campos, visitará la ciudad de Neuquén a fines de este mes. Es que el dibujante, en su búsqueda de la originalidad, llegará a la región para participar de una convención de la actividad e intentará plasmar, en algún brazo, la imagen de una cuartelera, esas mujeres que acompañaban a los soldados en los fortines patagónicos de fines del siglo XIX.

Detrás de este objetivo, mucho tuvieron que ver una canción de los hermanos Berbel, íconos de la música de Neuquén, y la historia de la Pasto Verde, precisamente, una fortinera, oriunda de Mendoza, que tuvo un rol fundamental en la conformación de lo que hoy se conoce como Plaza Huincul.

“Me gusta que mis trabajos tengan la identidad regional de los distintos lugares que visito y cuando surgió la posibilidad de venir a Neuquén, me puse a investigar sobre su flora, fauna e historia. Fue ahí que, con una canción de los Berbel dedicada a la Pasto Verde, me decidí por realizar la imagen de lo que creo que fueron las fortineras neuquinas”, relató el tatuador Campos, en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

El artista de las tintas se trasladará a la capital provincial durante el fin de semana del 25 al 27 de noviembre, para concurrir a una conocida convención de tatuajes que se realizará en el espacio DUAM. Con ese marco, actualmente, se encuentra en la búsqueda de algún voluntario o voluntaria que, mientras dure su visita, quiera inmortalizar en su cuerpo el dibujo de la cuartelera sureña.

Según comentó Campos, la intención de representar la identidad y los valores de cada pueblo al tatuar, funciona también para no caer en lo trillado y repetitivo. “Muchas veces, la gente se quiere hacer animales como un león o un oso, y no tiene en cuenta la rica fauna que tenemos en el país, que además, se ve mucho menos en tatuajes”, remarcó.

Durante el diálogo con el programa “Pasen y Vean”, el tatuador, originario de la localidad de Villa Ballester en la provincia de Buenos Aires, aseguró que los viajes a las convenciones, además de servir para capacitarse, le permiten conocer las costumbres y tradiciones de los lugares. Durante esas giras, visitó varias provincias argentinas, como San Luis o Entre Ríos, e incluso algunas ciudades del Uruguay.

“Ya he realizado varios dibujos representando la cultura local de un pueblo, ciudad o provincia. Cuando fui a Entre Ríos, realicé diseños con leyendas y hasta con un pescado como el dorado, clásico de la región del Litoral”, comentó Campos, en otro pasaje de la entrevista.

En cuanto al destino de la fortinera neuquina de clara inspiración de la Pasto Verde, el tatuador bonaerense señaló que ya ha tenido conversaciones con varios interesados en su dibujo, aunque todavía no logró cerrar un acuerdo concreto con ninguno.

El diseño también incluye la imagen de un fortín y varias plantas autóctonas; y está ideado para abarcar toda una manga. No obstante, lo central será la presencia de la mujer cuartelera, quién estará expuesta en la parte externa del brazo de aquel o aquella que acceda a dibujársela. La invitación, ya está hecha.

