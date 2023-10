Horóscopo: qué te deparan los astros para el martes 17 de octubre .

La Luna Nueva en 21° de Libra, el día 14, nos trae un eclipse solar anular, al que a veces nos referimos como “anillo de fuego” porque el borde del Sol se verá enmarcando la Luna. Nos invita a abrazar la energía libriana buscando el contacto armonioso con nosotras mismas y los demás. Embellecer nuestra vida es parte del encanto de la temporada Libra y este evento nos acercará a ese estado de ánimo.

La Luna Llena en Tauro el 28, llegará con un eclipse parcial de Luna: evento poderosísimo que cerrará una etapa en temas afectivos, financieros y económicos.

Pero, además, el mes comienza con varios cambios de signo de los planetas: Mercurio pasa por dos etapas: su tránsito por Libra a partir del 4, y su tránsito por Escorpio el 22, un día antes de que el Sol pase al mismo signo. Venus entra en Virgo el 8; Marte, en Escorpio el 12 y Lilith, en Virgo el 3.

Querés saber lo que depara a tu signo para el 17 de octubre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Esta va ser una semana de mucha presión en el trabajo. Enfócate en los detalles y cuidado con no cometer fallos o podrían jugarte una mala pasada. Cuidado con la alergia ya que puede jugarte una mala pasada. Pasa estos días rodeado/a de los tuyos ya que sus buenas energías harán que te sientas en armonía con tu entorno. Date algún capricho inesperado, te lo mereces.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Para estos días el deporte y la meditación van a ser tus mejores aliados. Te ayudará a afrontar todos los desencantos del día a día y te mantendrán en paz. Cuida tu salud estos días. Procura no constiparte. En cuanto al trabajo, vas a recibir una buena noticia que va a llenarte de energía en la recta final de la semana. Vigila tus ahorros.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Va a llegarte un mensaje de esa persona. Mantén la calma y deja que las cosas del pasado se queden atrás. En el ámbito laboral viene una racha algo ajetreada, pero es una buena señal porque significa que las cosas están funcionando bien. No hagas compras innecesarias ya que luego te arrepentirás.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Tu pareja comenzará a incluirte en todos sus planes y esto afectará positivamente a vuestra relación. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Serás muy popular en un futuro cercano. Harás algo que te destacará por encima del resto. Esta semana quizás sientan ciertos celos hacia ti algunos compañeros de trabajo, no entres en su juego y sé profesional. Vigila especialmente a los tuyos. En tema económico verifica información sobre deudas o impuestos porque algo inesperado podría aparecer.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Dentro de muy poco llegará alguien que podría hacer resurgir toda esa pasión que creías que tenías olvidada aunque si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Pequeños roces en la pareja podrían haceros replantearos cosas. No sea drástico, y hablar bien las cosas, puede que lo que os falte algo de comunicación. Los dos os queréis. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Las discusiones de pareja no tienen más importancia. Es una época complicada pero al final todo saldrá bien. En el trabajo ha habido pequeñas decepciones pero las cosas se solucionarán. Enfócate en lo realmente importante. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

La vida te sonreirá esta semana. Es un buen momento para relaciones sentimentales. En el trabajo te conviene guiarte por tu criterio e intuición antes que seguir consejos ajenos. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Lleva a tu pareja a cenar a algún lugar romántico ya que esta semana vuestras lunas están concectadas y el amor fluirá entre vosotros. El lo laboral, todo va a ir rodado y verás recompensado tu esfuerzo. Eso sí, no esperes nigín ingreso extra.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Te sientes algo cansado/a últimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.