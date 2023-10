Horóscopo: qué te deparan los astros para el miércoles 18 de octubre

La Luna Nueva en 21° de Libra, el día 14, nos trae un eclipse solar anular, al que a veces nos referimos como “anillo de fuego” porque el borde del Sol se verá enmarcando la Luna. Nos invita a abrazar la energía libriana buscando el contacto armonioso con nosotras mismas y los demás. Embellecer nuestra vida es parte del encanto de la temporada Libra y este evento nos acercará a ese estado de ánimo.

La Luna Llena en Tauro el 28, llegará con un eclipse parcial de Luna: evento poderosísimo que cerrará una etapa en temas afectivos, financieros y económicos.

Pero, además, el mes comienza con varios cambios de signo de los planetas: Mercurio pasa por dos etapas: su tránsito por Libra a partir del 4, y su tránsito por Escorpio el 22, un día antes de que el Sol pase al mismo signo. Venus entra en Virgo el 8; Marte, en Escorpio el 12 y Lilith, en Virgo el 3.

Querés saber lo que depara a tu signo para el 18 de octubre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Se vienen unos días en los que tu pareja y tú experimentaréis una gran complicidad, lo que hace indicar que os espera un gran futuro por delante. En el trabajo podrían venir muy buenas noticias y un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Intenta hacer más deporte y tu cuerpo lo agradecerá. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás disfrutar de manera íntegra. Aprovechalo.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Conocerás a muchas personas durante la semana. Se trata de un momento que no podría presentarse mejor en el ámbito amoroso. Déjate llevar. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Intenta no discutir y trata de mejorar la comunicación con tus seres queridos. Podrías decir cosas que realmente no piensas. Evita las discusiones durante estos días. Te esperan grandes resultados en el trabajo, lo que te permitirá valorarte más que nunca. Ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico, podrías sufrir una lesión. Tu economía estará boyante durante al menos unas semanas.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Tu pareja te valora y aprecia, muéstrale lo mismo por tu parte. Disfruta del momento. Si estás en soledad, este mes te esperan grandes cosas. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Controla los gastos o este puede acabar siendo el mes más caro de todo el año.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Trata de calmarte y reconduce la situación como tú sabes. Todo terminará yendo bien. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás nuevas habilidades muy útiles. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

No estás siendo del todo sincero y quiza eso termine pasando factura. Di las cosas claras. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Podría ser un buen momento para pasar tiempo junto a tu pareja. Tratar de hacer planes juntos o una escapada romántica. Si estás soltero, podrías conocer a alguien en los próximos días que pongan patas arriba todo. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.