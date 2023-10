Horóscopo: qué te deparan los astros para el viernes 6 de octubre

La Luna Nueva en 21° de Libra, el día 14, nos trae un eclipse solar anular, al que a veces nos referimos como “anillo de fuego” porque el borde del Sol se verá enmarcando la Luna. Nos invita a abrazar la energía libriana buscando el contacto armonioso con nosotras mismas y los demás. Embellecer nuestra vida es parte del encanto de la temporada Libra y este evento nos acercará a ese estado de ánimo.

La Luna Llena en Tauro el 28, llegará con un eclipse parcial de Luna: evento poderosísimo que cerrará una etapa en temas afectivos, financieros y económicos.

Pero, además, el mes comienza con varios cambios de signo de los planetas: Mercurio pasa por dos etapas: su tránsito por Libra a partir del 4, y su tránsito por Escorpio el 22, un día antes de que el Sol pase al mismo signo. Venus entra en Virgo el 8; Marte, en Escorpio el 12 y Lilith, en Virgo el 3.

Querés saber lo que depara a tu signo para el 6 de octubre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Ahora mismo no estás pasando un buen momento en tu relación debido a las carencia que arrastráis desde el pasado. Tómate tu tiempo para pensar. Es momento de mantener la calma y decidir qué quieres para tu vida en el futuro. A nivel laboral la constancia hará la diferencia y permitirá que tu trabajo destaque más que nunca. Intenta estar atento. Cuidado con no gastar mucho dinero y con tus salidas nocturnas.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Trata de pasar más tiempo con tu familia, te auydarán a superar estos días grises que estás viviendo. A nivel laboral el estrés te está jugando una mala pasada. Toca bajar pulsaciones y centrarse en dar pequeños pasos hacia delante. El deporte ayudará a canalizar tus emociones. En el amor, alguien aparecerá en tu vida que llamará tu atención.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Si estás soltero, enhorabuena porque los géminis con pareja vivirán días de mucha inestabilidad. Trata de no entregarte tanto hacia aquellas personas que no te estiman tanto como tú a ellas. Tu mascota será tu ángel de la guarda estos días. En tu trabajo te felicitarán por algo que has hecho muy bien. Cuida tus gastos.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

En el amor te irá muy bien los próximos días. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.