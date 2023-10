Horóscopo: qué te deparan los astros para el fin de semana .

La Luna Nueva en 21° de Libra, el día 14, nos trae un eclipse solar anular, al que a veces nos referimos como “anillo de fuego” porque el borde del Sol se verá enmarcando la Luna. Nos invita a abrazar la energía libriana buscando el contacto armonioso con nosotras mismas y los demás. Embellecer nuestra vida es parte del encanto de la temporada Libra y este evento nos acercará a ese estado de ánimo.

La Luna Llena en Tauro el 28, llegará con un eclipse parcial de Luna: evento poderosísimo que cerrará una etapa en temas afectivos, financieros y económicos.

Pero, además, el mes comienza con varios cambios de signo de los planetas: Mercurio pasa por dos etapas: su tránsito por Libra a partir del 4, y su tránsito por Escorpio el 22, un día antes de que el Sol pase al mismo signo. Venus entra en Virgo el 8; Marte, en Escorpio el 12 y Lilith, en Virgo el 3.

Querés saber lo que depara a tu signo para el primer fin de semana octubre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Tenés un conflicto con un amigo que te está costando resolver. En el amor sentirás que la luna estos días aumentará tu romanticismo, es la oportunidad perfecta para tener un detalle con tu pareja. Recibirás un ingreso económico en los próximos días que te vendrá muy bien. Van a bajar las temperaturas así que procura no resfriarte.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Este fin de semana para ti va a ser de lo más intenso. Vas a hacer muchos planes inesperados que te van a encantar. Trata de dejarte llevar y rodearte de personas con buenas vibraciones. En el ámbito laboral ten cuidado o puede que se te acumule mucho trabajo que no puedas entregar a tiempo. Vigila tus gastos.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

El amor va a llamar a tu puerta próximamente. Es el momento perfecto para trabajar en ti mismo y mostrarle a esa futura pareja todo lo que puedes ofrecer. En el trabajo están muy contentos con tu rendimiento. La constancia te llevará a un posible ascenso. No dejes dinero a ningún amigo estos días, seguramente no te lo termine devolviendo.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Es momento de pasar tiempo de calidad con tu familia. Van a estar muy pendientes de ti y valoran mucho todo lo que aportas a sus vidas. Cuidado con lo que vas a comer estos días ya que es probable que algo no te siente bien. Estos días también te verás mejor frente al espejo, aprovéchalo.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Tienes un fuerte carácter que es muy magnético para los demás. Ahora bien, vigila mucho tus palabras ya que puedes herir a alguien a quien quieres. El amor no va a estar disponible para ti estos días. No te preocupes, habrá más oportunidades. Si estás buscando trabajo, trata de tener tu currículum bien aseado.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Podrían «venir curvas» con tu pareja. Te espera una época de inestabilidad. Sé paciente e intenta escucharla. Si tienes un proyecto comercial en mente podría ser el momento de ponerlo en marcha. Dentro del plano de la salud, tendrás mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el que no estés familiarizado, puedes llegar a perder mucho dinero.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Hace caso de los consejos que te dé un buen amigo, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevido/a y asumir ciertos riesgos. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Cuida tu mal genio, especialmente con tu pareja ya que ocasionará una discusión que os mantendrá alejados. A nivel laboral ese trabajo duro que has estado haciendo durante los últimos días te dará frutos. Aún y todo, no gastes más de lo necesario ya que los caprichos que quieres comprar no te aportarán nada bueno.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causará problemas en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Te sientes algo cansado/a últimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Intenta potenciar el diálogo con las personas que más te importan y lima asperezas. Te lo agradecerán. Podría llegar un momento de dispersión en el trabajo, concéntrate en los detalles. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.