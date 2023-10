Horóscopo: qué te deparan los astros para el martes 10 de octubre.

La Luna Nueva en 21° de Libra, el día 14, nos trae un eclipse solar anular, al que a veces nos referimos como “anillo de fuego” porque el borde del Sol se verá enmarcando la Luna. Nos invita a abrazar la energía libriana buscando el contacto armonioso con nosotras mismas y los demás. Embellecer nuestra vida es parte del encanto de la temporada Libra y este evento nos acercará a ese estado de ánimo.

La Luna Llena en Tauro el 28, llegará con un eclipse parcial de Luna: evento poderosísimo que cerrará una etapa en temas afectivos, financieros y económicos.

Pero, además, el mes comienza con varios cambios de signo de los planetas: Mercurio pasa por dos etapas: su tránsito por Libra a partir del 4, y su tránsito por Escorpio el 22, un día antes de que el Sol pase al mismo signo. Venus entra en Virgo el 8; Marte, en Escorpio el 12 y Lilith, en Virgo el 3.

Querés saber lo que depara a tu signo para el martes 10 de octubre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Lleva a tu pareja de fin de semana romántico. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.