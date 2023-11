Horóscopo: qué te deparan los astros para el fin de semana.

A través de las predicciones podrás averiguar tu porvenir en el día de hoy en los ámbitos del dinero, la salud, el amor y el trabajo. La valoración personalizada del uno al cinco en todos estos aspectos te permitirá tener una visión detallada de la fortuna que te depara y decidir así si es un día para celebrar tu suerte o, por el contrario, andar con pies de plomo.

Querés saber lo que depara a tu signo para el segundo fin de semana de noviembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

No estás en el mejor momento del año para tomar decisiones importantes, te conviene esperar a que la combinación de los astros sea más favorable para ti. No debes idealizar a tu pareja. Trata de ver las cosas como son en realidad, comprender su forma de ser, sus virtudes y defectos, o pronto te puedes llevar un chasco innecesario. No tienes por qué disculparte por las cosas que haces si realmente crees que están bien hechas. Si a alguien le sienta mal, ése no es ahora tu problema.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Buenas noticias relacionadas con el trabajo, aunque los beneficios no se materializarán en seguida, deberás esperar un poco. En el amor, tendrás que esforzarte un poco más. Trata de acercarte hoy de manera natural a quien te gusta y no temas si ya tiene pareja. Al principio procura buscar temas y aficiones comunes, pero no te lances. Una cosa es ser buena persona y otra que abusen de ti. Puede que haya llegado el momento de plantarte, enfréntate a quienes tratan de aprovecharse.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Si estás valorando la posibilidad de emprender un negocio en compañía de otras personas, cuídate mucho de que los acuerdos previos queden reflejados por escrito. Las heridas que te ha causado el amor se van curando poco a poco pero eficazmente. Quizá nunca vuelvas a ser el mismo, pero merece la pena ir pensando en intentarlo de nuevo. No confundas cierta frialdad circunstancial en tu pareja con la falta de interés. Sobre todo, no la presiones para nada, podrías conseguir lo que no quieres.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Llegó el momento de cosechar los frutos de tu trabajo, de recoger lo sembrado. Pero también para eso necesitas trabajar un poco, no te sientes todavía es pronto para eso. Si practicas algún deporte de equipo, hoy conseguirás un triunfo muy importante. Si confías en la victoria desde el mismo comienzo, las cosas te irán a pedir de boca. Te hace falta energía para poder afrontar todos los compromisos, pero no caigas en la tentación de utilizar estimulantes. Si acaso, toma más vitaminas.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Muévete con mucho cuidado en el terreno de los sentimientos, si das un paso en falso puedes sufrir mucho. Es mejor que no te fíes demasiado de las promesas que te hagan hoy. Una experiencia traumática te hará ver las cosas desde otro ángulo, dando menos importancia a los asuntos materiales. Está bien si no pierdes la perspectiva de la realidad. Te molesta la desidia de ciertas personas que se mueven a tu alrededor en el trabajo, pero no te corresponde a ti poner las cosas en su sitio. Sé prudente.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu familia sigue siendo el centro de tu existencia; no es malo, pero puede que haya llegado la hora de abrirte al mundo, aunque eso pueda romper algunos de tus esquemas. Día difícil en el aspecto comunicativo. Tendrás complicaciones a la hora de hacer que los demás te comprendan, quizá porque ni tú mismo tienes claro lo que quieres. Acuérdate de los que creyeron en ti cuando lo tenías todo en contra. Ahora que lo has conseguido es el momento de mostrarte agradecido. Sé generoso.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Te sigue preocupando mucho la situación de una persona que quieres. No obstante, ten mucho cuidado a la hora de dar consejos, puede que no sean bien recibidos. No olvides lo beneficiosos que han sido siempre para ti los paseos en solitario. Aunque ahora te resulta más difícil cubrir grandes distancias, trata al menos de salir un poco más. Contra tus ataques de ira, cada vez son más frecuentes. Incluso algunos de los que te rodean están empezando a temer hablar contigo por miedo a tu reacción.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajar para otros siempre significa que alguien se lleva parte de los beneficios que produce tu trabajo. Debes aceptarlo o ponerte manos a la obra para independizarte. Tendrás suerte moderada en los juegos de azar hoy, pero el resultado final dependerá de que sepas retirarte a tiempo cuando las ganancias sean considerables. No te juegues lo que no tienes. No dejes que las fiestas afecten a tu situación laboral, si sales procura volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Necesitas controlar tu nivel de gasto urgentemente.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dinero y el amor se juntan de una manera muy beneficiosa, el inicio de una relación puede traerte, además, una sustancial mejora en tu situación económica. Tus últimos comportamientos han hecho que tus padres se hayan decidido a darte un toque de atención. Analiza bien tus conductas, es posible que te estés pasando de la raya. No dudes en gastar el dinero en aquello que realmente es importante, pero cuídate de derrocharlo. Es posible que alguien se esté aprovechando de ti.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Actúa con inteligencia a la hora de gestionar el riesgo. Tendrás que adivinar el momento en el que debes parar y recoger lo ganado, antes de volver a perderlo. Uno de tus amigos de siempre te decepcionará profundamente. Aunque hace tiempo que sospechabas que había cambiado, te lo certificará sin lugar a dudas. Una relación de amistad con una persona, posiblemente de tu ámbito de trabajo, está desembocando en algo más. Si no deseas complicarte, frena a tiempo.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Buscar el amor no es sólo buscar compañía. Si tienes un poco de paciencia aparecerá en tu horizonte esa persona que conseguirá llenarte más de lo que nunca hubieras pensado. Ya es hora de que dejes la cerrazón en la que te cobijaste en los tiempos duros del pasado. Las amenazas han quedado atrás y debes enfrentarte de nuevo a la vida con valentía. Los problemas con los más pequeños de la casa te obligarán a armarte de paciencia. Si consigues ser más perseverante habrás ganado la partida.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Tu felicidad debe depender sólo de ti mismo, no dejes que otros influyan más de la cuenta. Ahora tienes que salir de esa pequeña depresión en la que te hallas. El dinero no es siempre lo más importante ni lo más urgente. Tenlo en cuenta a la hora de distribuir tu tiempo. Cuidado también con las afecciones respiratorias. Una parte de tu vida remonta el vuelo, pero si no consigues deshacerte de los lastres del pasado no te servirá de mucho. Es el momento de las decisiones.