Horóscopo: qué te deparan los astros para el fin de semana

A través de las predicciones podrás averiguar tu porvenir en el día de hoy en los ámbitos del dinero, la salud, el amor y el trabajo. La valoración personalizada del uno al cinco en todos estos aspectos te permitirá tener una visión detallada de la fortuna que te depara y decidir así si es un día para celebrar tu suerte o, por el contrario, andar con pies de plomo.

Querés saber lo que depara a tu signo para el fin de semana largo de noviembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Noticias Relacionadas Eclipse lunar de octubre 2023: cuándo y a qué hora se verá en Neuquén

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Aunque las cosas no están saliendo como tú esperabas, no hay motivo para abandonar, al menos por el momento. Todavía te quedan recursos para seguir intentándolo. Toma en consideración la opinión de una persona que te brindará hoy un valioso consejo. Procura centrarte en una actividad y no disperses demasiado tus esfuerzos. Ningún empeño por tu parte será en vano. Aunque a corto plazo no veas resultados, esa energía que has liberado ha de regresar a ti desde algún lugar del infinito universo.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

La organización es fundamental para tus objetivos, tendrás que buscar tiempo para dedicarte a ordenar y sistematizar todos tus procedimientos laborales. Todo te saldrá mejor. Se alejan de ti ciertas amistades que no te convenían, no te preocupes porque en realidad vas a salir ganando. Sigue trabajando con firmeza, estás en el buen camino. Líbrate de las imprudencias, especialmente de las que tienen que ver con el dinero o con gastos importantes. Hoy es un día propenso a las equivocaciones motivadas por la avaricia.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Ahora tienes lo que tanto habías deseado y perseguido, si no es lo que pensabas, no puedes quejarte. Trata de olvidarte de la decepción inicial y saca todo el provecho posible. Estás esforzándote mucho, pero la mayor parte de los beneficios se los llevan otros. Puede que haya llegado el momento de plantarte y dar un volantazo a tu favor. Jornada destinada a recibir alguna sorpresa agradable de calado. Quizá un embarazo deseado o un compromiso muy esperado. Serás más feliz que nunca todos estos días.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Aparece una ola de buena suerte que te llevará en volandas durante unos días. Aprovecha al máximo la ocasión y saca todos los beneficios que puedas. Te corresponden. Te costará más de lo que crees tomar la batuta de tu vida, la influencia de personas con mucho carácter te lo pondrán muy difícil. Tu salud mejora notablemente en poco tiempo. Las relaciones con tus vecinos se complican por una cuestión sin importancia que un malentendido está sacando de quicio. Procura ponerte en el lugar de los demás por un momento.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Mantente alerta, no te duermas y no dejes que otros te adelanten. Pon en marcha cuanto antes esos planes o proyectos que tienes en mente, o alguien te los pisará. Tu mundo social experimentará una transformación profunda que te hará cambiar buena parte de tus costumbres. Asume sólo los riesgos calculados, no te precipites, Por absurdas e ineficaces que parezcan, escucha las propuestas que te hagan hoy tus colaboradores, porque una de ellas valdrá su peso en oro. No es una simple metáfora.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Surgen cambios en el ámbito laboral, que te afectarán más tarde o más temprano. Te conviene adelantarte a los acontecimientos. Alguien te confesará hoy algo sorprendente. Sales de un bache profundo en el que te habías instalado sin quererlo. No permitas que vuelvan a tu mente las ideas pesimistas y los pensamientos de fracaso. El exceso de trabajo está haciendo que cometas errores de importancia en las cosas relacionadas con la casa. Dices lo que no debes y no haces lo que deberías. Pon más atención.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Busca lo profundo y relevante a la hora de relacionarte con una persona que podría llegar a ser tu pareja. Si te quedas en lo superficial corres el riesgo de fracasar. Se asientan por fin los asuntos del corazón, que han estado demasiado sacudidos en los últimos tiempos. La armonía será la nota dominante en las relaciones sentimentales. Aunque el orden y la claridad son tus principales lemas, a veces las cosas no se presentan como a ti te gustaría. No rechaces hoy algo interesante sólo por la falta de orden.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Te resulta ahora más fácil que en el pasado tomar decisiones importantes. Has madurado y también has avanzado mucho en el arte de controlar las situaciones. Deberás acertar a la hora de elegir a las personas que quieres que te acompañen en tus proyectos profesionales. De ello dependerá en buena medida el triunfo o el fracaso. Tienes que ser un poco más práctico en la relación con los demás. Tu naturaleza generosa te lleva a hacer esfuerzos por los demás que pueden costarte dinero y salud.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aparece en tu vida una persona que realmente te valora por lo que eres, no por lo que tienes, y eso conseguirá conquistar tu corazón. Tu vida puede dar un vuelco pronto. Ocurrirán cambios profundos en tu entorno y eso te afectará mucho, en principio negativamente, pero de ti dependerá que le des la vuelta y consigas beneficiarte mucho. La vanidad regirá hoy tu comportamiento de una manera excepcional. Eso puede significar decisiones desacertadas o demasiado optimistas. Sé un poco más modesto y realista.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Gozas de una gran estabilidad, tanto sentimental como financiera, pero tendrás que cuidar un poco más tu salud. Te conviene hacerte un chequeo, cuanto antes mejor. Tu mente está estos días especialmente despierta y eso te servirá para adelantarte a los demás. En tu tiempo libre dedícate a los tuyos, especialmente a los más pequeños. Si las necesidades de inversión que plantea tu proyecto de negocio son mayores de lo que puedes permitirte, no pongas en riesgo tu patrimonio personal o familiar.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Algo por lo que has estado esperando desde hace algún tiempo llegará hoy. Si tienes pareja, te sentirás muy unido a ella y es muy posible que suenen campanas de boda. Tendrás que enfrentarte hoy a personas hipócritas y manipuladoras. La mejor estrategia será esperar a que jueguen sus cartas antes de enseñar las tuyas. Si bien la situación de la relación sentimental sigue sin ser nada buena, estos días mejorará un poco y dará pie a que se pueda recuperar un poco de la antigua tranquilidad.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Encuentras, casi sin buscarlo, un nuevo motivo para seguir peleando en tu vida. Te servirá para salir del bache en el que te encontrabas. Crece mucho tu autoestima. Tus decisiones más comprometidas empiezan a manifestar sus consecuencias, y no serán muy agradables de digerir. No trates de huir de tus responsabilidades, no podrás. La pieza que te falta en tu rompecabezas sentimental aparecerá hoy de repente. Será para ti un momento decisivo, aunque inicialmente te cueste reconocerlo o te duela.