Horóscopo: qué te deparan los astros para el 22 de noviembre

A través de las predicciones podrás averiguar tu porvenir en el día de hoy en los ámbitos del dinero, la salud, el amor y el trabajo. La valoración personalizada del uno al cinco en todos estos aspectos te permitirá tener una visión detallada de la fortuna que te depara y decidir así si es un día para celebrar tu suerte o, por el contrario, andar con pies de plomo.

Querés saber lo que depara a tu signo para el 22 de noviembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Están ocurriendo muchas cosas a tu alrededor, pero no todas son favorables a tus intereses de futuro. Tu reto ahora es analizarlas y enfocarlas correctamente. Los lazos afectivos se vuelven un tanto conflictivos por la inseguridad de las relaciones. Sientes un vacío que va a tardar bastante tiempo en llenarse. Se presenta ante ti un proyecto que te ilusionará mucho y que te hará soñar. No desconfíes de tus compañeros de trabajo, pero tampoco apuestes sin tener información.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Surgen tensiones con personas que te superan en el escalafón, y eso te creará cierta frustración. El bloqueo de tu cuerpo puede aliviarse con algunas sesiones de masaje. Tu pareja se convierte en motivo de discordia y de pelea con un amigo íntimo. Procura rebajar la tensión mediante el diálogo y no tomes posturas rígidas. Trata de resolver las diferencias con tu compañero de vida a través del diálogo, no de las peleas. Y sobre todo piensa que no merece la pena discutir por cuestiones de dinero.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Se presenta la ocasión que estabas esperando, aunque quizás no sea éste el mejor momento. No te dejes llevar por las apariencias a la hora de escoger nuevos amigos. Tiendes a pensar más con el corazón que con la cabeza y eso puede traerte algunos problemas hoy. En el trabajo, oportunidad de aprender muchas cosas que hasta ahora desconocías. Tienes que expresarte con más precisión y sin dar nada por sentado, si no lo haces puedes crear malentendidos que perjudicarán a otros, pero también a ti.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Se abren ante ti caminos novedosos que hasta ahora ni siquiera habías valorado, pero que en la nueva situación pueden ser una alternativa muy interesante. Te sienta muy mal la rutina, te hunde en un pozo de aburrimiento del que no consigues salir. Una opción puede ser el estudio enfocado a la naturaleza. El acuerdo en un asunto laboral importante está más cerca de lo que crees, pero también existe un riesgo oculto que lo puede llevar todo al traste sin remedio.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Empiezas a cuestionarte cosas que hasta ahora eran inamovibles, y es posible que romper con ciertos lazos te ayude a avanzar. Tu conciencia se despierta. En estos momentos el aspecto económico toma un peso desmesurado en tu existencia, trata de moderar tus impulsos o descuidarás áreas afectivas importantes. En tu relación de pareja ha llegado un momento en el que habéis aprendido a valorar aspectos más prácticos que románticos. No quiere decir que se haya acabado ya el amor.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Ten muy en cuenta las necesidades de las personas que te rodean, éstas pueden influir y mucho en las relaciones que mantengas en los próximos días. Tienes en tu mano la posibilidad de acercarte a alguien que te interesa mucho, sólo debes atreverte a dar el primer paso y el resto vendrá como rodado. Ten confianza. Buena jornada para cerrar asuntos en el terreno profesional, los acuerdos que tomes hoy serán duraderos en el tiempo. Cuidado con lo que comes en sitios de poca confianza.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Empiezas a tener una idea bastante clara de las cosas que quieres, vas desbrozando el camino y se aparecen ante ti los objetivos fundamentales. Buena suerte en el juego. Tienes que valorar más seriamente lo que te cuesta conseguir las cosas, el esfuerzo y el trabajo que necesitan. Así aprenderás a gastar de una manera más racional. Mucho cuidado con las iniciativas que hoy emprendas, porque podrías encontrarte con que no recibes el apoyo que esperas y necesitas. Quizá debas madurarlo un poco más.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Te sientes vulnerable sentimentalmente, pero es algo pasajero, que muy pronto pasará a la historia. Crece tu popularidad en los ámbitos relacionados con el trabajo. La jornada empezará con muchos retos para ti, y contarás con la energía para enfrentar todo lo que viene, tanto lo positivo como lo negativo. La suerte te sonríe. Buenos momentos con personas de tu ámbito familiar, especialmente recordando momentos y personas del pasado. Pronto aparecerá el amor que estás esperando.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

La comprensión será la clave para resolver y limar problemas con tu pareja. Hay cambios en tu ambiente laboral. No dejes que tus emociones intervengan. Recibes noticias relacionadas con una persona que te gusta que te desconciertan y que no sabrás cómo interpretar. Sigue la incertidumbre en el trabajo y eso te pesa mucho. Vigila que las cosas estén muy claras antes de darle el visto bueno a un proyecto que te presentarán hoy. Podrías encontrarte con sorpresas bastante desagradables.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

No es el momento de escuchar demasiado las opiniones de los demás. Es tu hora y tú tienes que tomar las decisiones importantes. Luego nadie va a responder por ti. La confianza que tienes en tu pareja se ve alterada por detalles que te ponen sobre aviso de posibles cambios en la relación. Adelántate a los acontecimientos. Las fantasías no son negativas si se limitan al campo de la diversión, si lo sobrepasan y se cuelan en el terreno de la realidad pueden crearte problemas.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

El tiempo te dará la razón en una decisión arriesgada que estás a punto de tomar. Lo tienes muy claro y eso es porque sabes muy bien lo que estás haciendo. Cuando creas que lo has perdido todo cambiará tu suerte. Trata de contemplar lo que te está sucediendo como una renovación, casi como un renacimiento. Los asuntos económicos van muy bien, pero existe el riesgo de que te excedas en los gastos. Pon freno a la tarjeta y mira dos veces antes de decidirte a comprar algo.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Tus sentimientos hacia tu pareja son muy estables, y esa firmeza te ayudará a superar un episodio desagradable. Tu creatividad se estimula con la naturaleza. Aprender a convivir con elementos conflictivos es un reto para ti. Te costará alguna que otra noche en vela, pero lo lograrás. Cuidado con los cambios de temperatura. Tus esfuerzos se verán recompensados por el éxito, ya no hay obstáculos que te puedan impedir cruzar la línea de meta entre los primeros. Celébralo con tus amigos.