Horóscopo: qué te deparan los astros para el 24 de noviembre

A través de las predicciones podrás averiguar tu porvenir en el día de hoy en los ámbitos del dinero, la salud, el amor y el trabajo. La valoración personalizada del uno al cinco en todos estos aspectos te permitirá tener una visión detallada de la fortuna que te depara y decidir así si es un día para celebrar tu suerte o, por el contrario, andar con pies de plomo.

Querés saber lo que depara a tu signo para el 24 de noviembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Olvídate, aunque sea por unas horas, de tu mente calculadora y déjate llevar por tus impulsos. Necesitas liberarte de vez en cuando para que tu espíritu no se oxide demasiado. Si tu relación se basa únicamente en la atracción física será muy intensa, pero no durará demasiado. Tenlo en cuenta a la hora de hacer planes para el futuro. No pregones tus intenciones, al menos hasta que estés seguro de afrontarlas y de contar con posibilidades de que salgan adelante. Podrías meterte en dificultades.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Sólo conseguirás despegar si logras los apoyos y las alianzas apropiadas. Si continúas tú solo tendrás que conformarte con pequeños negocios de supervivencia. Las defensas de tu organismo pasan por horas muy bajas, extrema las precauciones ante previsibles contagios. En el trabajo, sigue las rutinas, pero no hagas alardes. Tienes la puerta abierta a tu futuro, sólo tienes que atreverte a cruzarla para encontrarte con lo que se te avecina. Si sigues esperando, puede cerrarse algún día.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Si no te sales del rumbo más seguro los problemas serán para ti parte del pasado, pero si arriesgas y te metes en terrenos pantanosos podrías volver a las andadas. Las esperanzas que habías puesto en una persona a la que has dado un hueco en tu vida se están empezando a desvanecer. Es probable que te hayas equivocado. Da crédito sólo a las acciones, no a las palabras. No te fíes de promesas hechas con ligereza, puedes verte en serios problemas en el futuro. Dolores de espalda frecuentes.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Es buen momento para sacar adelante una relación que se ha estado volviendo demasiado gris. Necesitáis nuevas dosis de pasión para que reverdezca el amor. No insistas demasiado si tu pareja no comparte en este momento tus planes, si fuerzas la situación puedes crear graves problemas. Apuesta por la paciencia. Se potencia tu lado sensible, en detrimento de tu pragmatismo. Si no llevas esta actitud a extremos poco razonables, será un gran beneficio para tu espíritu.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

La vitalidad de la que dispondrás hoy te empujará a adquirir compromisos de los que luego no vas a poder sacar demasiados beneficios. Frena tus impulsos un poco. Si obligas a los demás a hacer las cosas a tu manera, tú tienes que ser el primero en cumplir con tus propias normas. De lo contrario, muchos te perderán el respeto. Aprovecha cualquier oportunidad para romper con la rutina y liberarte, especialmente por la noche y con personas de tu confianza con las que te divertirás.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Las dudas pueden acabar por frustrar una operación económica que va a ser muy beneficiosa para ti. Siempre hay que arriesgar moderadamente para poder ganar. Analiza muy bien el momento vital por el que atraviesas, podrías sacar conclusiones muy valiosas de cara a una decisión importante que tienes que tomar muy pronto. Mucho cuidado con los compromisos que aceptes a cambio de favores, ahora te parecerán una tontería, pero pronto pueden convertirse en un serio problema.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Te atrae todo lo diferente, lo que nunca has conocido. Ese espíritu de aprendizaje es positivo, pero no caigas en el error de creer que lo nuevo es mejor que lo conocido. Las peleas en el marco de la pareja estarán hoy a la orden del día, pero no llegarán más allá de los habituales roces. Al final de la jornada, llegará la reconciliación. Los gastos innecesarios no sólo perjudican a tu bolsillo, sino que también abren un agujero en tu moral. Lo que en la tienda te parece maravilloso, al llegar a casa no lo será tanto.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Has de invertir más tiempo en perfeccionar algunas técnicas que acabas de aprender, si no las dominas al completo no conseguirás nunca sacarles todo el partido. Tus planes profesionales están congelados, aparcados por el peso que ha adquirido tu relación sentimental en tu existencia. Pronto tendrás que despertar de ese sueño. Tus palabras se llenan de fuerza, esta de la razón y la experiencia. Quien te escuche se convencerá de que tus propuestas son las más adecuadas para todos.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes que los pequeños problemas de tu trabajo ensombrezcan el gran momento vital por el que atraviesas. Tu creatividad te puede ayudar a superarlo casi todo. Te encontrarás hoy con una persona muy intransigente, que no conoces pero con la que tendrás que tratar de un asunto en el que te juegas bastante dinero. No te dejes pisar. Si aparece la oportunidad de aceptar un trabajo extra, no dudes en aceptarlo porque el dinero te vendrá muy bien y no te costará excesivo esfuerzo ganarlo. Lánzate.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

La falta de afecto te está poniendo en una situación emocional complicada que deberás superar, si hace falta, con la ayuda de un profesional cualificado. No desafíes gratuitamente a las personas que ostentan cargos superiores al tuyo. Con ello, lo único que vas a conseguir son problemas. Piénsalo antes de abrir la boca. Día muy favorable en lo que toca a los negocios, los ingresos se verán incrementados por un golpe de suerte que ni siquiera habías sospechado que llegaría.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Si pretendes acelerar para lograr soluciones antes de tiempo de vas a encontrar con más problemas que al principio. Sigue el camino más seguro y acertarás de lleno. Ha llegado el momento de poner las cosas claras con tu pareja, no puedes consentir que siga haciendo cosas que no tienes por qué tolerar. Defiende tus intereses. Los planes que has trazado saldrán adelante siempre que seas persistente y concienzudo. Debes llevarlo todo con un orden excepcional, para que nada falle.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Permanece con los ojos bien abiertos, porque se puede presentar una oportunidad de trabajo cuando menos te lo esperes. El tiempo del romance tendrá que esperar. Hoy tendrás vía libre en el terreno profesional, desaparecerán los obstáculos como por arte de magia y las oportunidades aparecerán cuando menos te lo esperes. Te conviene rodearte de personas dinámicas, que reaccionen con rapidez ante los acontecimientos. No puede recaer sobre ti todo el peso de esa responsabilidad.