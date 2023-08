Horóscopo gratis: qué te deparan los astros para el miércoles 16 de agosto.

Los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco ya que están bajo las influencias de movimientos astrales decisivos que van a supeditar algunos aspectos del miércoles. Sumérgete en la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas

¿Querés saber lo que depara a tu signo para el 16 de agosto? A continuación, la predicción signo por signo para saber qué te espera en todo lo relativo al amor, trabajo, dinero y salud.

Horóscopo de Aries de hoy 16 de agosto

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Hoy no pruebes fortuna en los juegos de azar porque, posiblemente, perderás lo que hayas apostado. De todos modos e independientemente de tu estado financiero, quizá tus amistades te inviten a salir. Con la familia también te sentirás muy bien, hoy no surgirán problemas, es más, reinará la paz y la armonía.

Horóscopo de Tauro de hoy 16 de agosto

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Se pueden crear tensiones hoy con una de tus amistades, quizá tenga unos planes que no ten convenzan o viceversa. Te costará adaptarte al ambiente y estarás algo quisquilloso. Sin embargo, el resto de familia se lo pasará de maravilla gracias a las nuevas circunstancias. Anímate y pásatelo bien; disfruta de la fiesta y no te encierres en ti.

Horóscopo de Géminis hoy 16 de agosto

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

No te rindas a la primera de cambio; si tienes problemas para entender a tu pareja, no te des por vencido, y si de verdad la quieres, lucha por ella. Uno de tus problemas en ese sentido es la falta de iniciativa motivada por la timidez o la inseguridad. Las frustraciones en el plano emocional y sentimental podrían hoy llevarte a un comportamiento masoquista y pasivo.

Horóscopo de Cáncer hoy 16 de agosto

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Podrías tener dificultades para vivir lo que tanto deseas con tu pareja, Cáncer, por eso te sentirás frustrado. En general, tus emociones serán muy cambiantes, y se acompañarán de estallidos de mal humor. Todo eso podría hacer que discutas con tu pareja por motivos económicos o sexuales... intenta ser prudente, ¿dale?

Horóscopo de Leo hoy 16 de agosto

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Hoy, o bien te dejarás llevar por los demás adoptando una actitud de renuncia, o por el contrario, querrás imponer a toda costa tus criterios. El caso es que el comportamiento de las personas con las que estés te producirá cierto disgusto. Te sentirás un poco frustrado. De todas maneras, no estarás dispuesto a que nadie te amargue el día.

Horóscopo de Virgo hoy 16 de agosto

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Tenderás hoy a los imprevistos y a las situaciones desfavorables, algunas podrás evitarlas, otras en cambio, no dependerán de ti. También podrá aparecer alguien que intentará perjudicarte en el trabajo o en el terreno personal. Ten cuidado y no actúes violentamente, se trata de una cuestión efímera.

Horóscopo de Libra hoy 16 de agosto

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Si te proponen asociarte en algún negocio, no debes precipitarte al tomar una decisión, y mucho menos si eso implica soltar buena parte de tu dinero, aunque te digan que es una mina de oro. Por otro lado, tu vida social será muy activa y mantendrás unas buenas relaciones con las personas cercanas, incluso con tu familia política.

Horóscopo de Escorpio hoy 16 de agosto

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

No le des tantas vueltas a las cosas o perderás oportunidades de oro: es el momento de actuar y tomar decisiones. Hoy no te sentirás muy cómodo con uno de tus familiares porque te hará algunos reproches o desaprobará alguna cosa que te concierne. Tienes que escuchar más, y revelarte por sistema no ayudará.

Horóscopo de Sagitario hoy 16 de agosto

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Necesitas un cambio, y si te niegas, es probable que atraigas sobre ti perturbaciones externas que te obliguen al cambio, o puede que por el hecho de estar utilizando tanta energía para refrenar el cambio que necesitas, te sientas cansado, enfermo o deprimido. Es hora de hacerte cargo de tu propia vida y dirigirla.

Horóscopo de Capricornio hoy 16 de agosto

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Podrías pasártelo muy bien hoy; todo dependerá del tipo de experiencias que busques. Si buscas experiencias amorosas y aventuras sexuales, contarás con diversas oportunidades para vivirlas. Si buscas una relación más estable, la cosa se complica, pero no por ello será imposible. Capricornio, controla tus gastos.

Horóscopo de Acuario hoy 16 de agosto

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Hoy tu mejor aliada será la paciencia; tendrás que esforzarte bastante para no perderla. En el terreno sentimental, posiblemente te molestes con tu pareja o al revés, porque cada cual querrá hacer lo que le plazca sin tener en cuenta a la otra parte. Acuario, la independencia malentendida podría causaros problemas.

Horóscopo de Piscis hoy 16 de agosto

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Tus vacaciones se podrían estropear un poco por motivos de salud, así que si estás en algún lugar distinto del habitual, deberás tener cuidado con el cambio de agua, de alimentación y con el sol. Por otro lado, tu enorme sensibilidad y lucha por la independencia podrán causar dificultades en la relación con los demás.