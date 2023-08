Horóscopo: qué te deparan los astros para el miércoles 23 de agosto .

Utiliza esta información como una herramienta para reflexionar y tomar acciones positivas. Consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientas cósmicas de tu lado.

¿Querés saber lo que depara a tu signo para el miércoles 23 de agosto ? A continuación, la predicción signo por signo para saber qué te espera en todo lo relativo al amor, trabajo, dinero y salud.

Horóscopo de Aries hoy miércoles 23 de agosto

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Horóscopo de Tauro hoy miércoles 23 de agosto

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Géminis hoy miércoles 23 de agosto

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

En el amor te irá muy bien los próximos días. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Horóscopo de Cáncer hoy miércoles 23 de agosto

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de vos hoy, serás muy popular. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Te sientes algo cansado/a últimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada.

Horóscopo de Leo hoy miércoles 23 de agosto

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Horóscopo de Virgo hoy miércoles 23 de agosto

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Horóscopo de Libra hoy miércoles 23 de agosto

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Horóscopo de Escorpio hoy miércoles 23 de agosto

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningún punto, intenta evitarlo. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Horóscopo de Sagitario hoy miércoles 23 de agosto

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Horóscopo de Capricornio hoy miércoles 23 de agosto

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Lleva a tu pareja de fin de semana romántico. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Horóscopo de Acuario hoy miércoles 23 de agosto

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Horóscopo de Piscis hoy miércoles 23 de agosto

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.