Horóscopo: qué te deparan los astros para el martes 29 de agosto.

Mercurio Retrógrado del 23 de agosto al 15 de septiembre de 2023 trae consigo una oportunidad para ajustar y refinar diversas áreas de nuestras vidas. Cada signo del zodiaco experimentará su influencia de manera única, lo que nos invita a adaptarnos y crecer en medio de los desafíos.

¿Querés saber lo que depara a tu signo para el martes 29 de agosto ? A continuación, la predicción signo por signo para saber qué te espera en todo lo relativo al amor, trabajo, dinero y salud.

Horóscopo de Aries hoy 29 de agosto

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Horóscopo de Tauro hoy 29 de agosto

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Horóscopo de Géminis hoy 29 de agosto

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Horóscopo de Cáncer hoy 29 de agosto

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Leo hoy 29 de agosto

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Horóscopo de Virgo hoy 29 de agosto

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Horóscopo de Libra hoy 29 de agosto

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar

Horóscopo de Escorpio hoy 29 de agosto

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Horóscopo de Sagitario hoy 29 de agosto

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Esta semana, si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Horóscopo de Capricornio hoy 29 de agosto

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Horóscopo de Acuario hoy 29 de agosto

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Horóscopo de Piscis hoy 29 de agosto

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.