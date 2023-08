Horóscopo mensual septiembre 2023: predicción para cada signo .

Septiembre de 2023 augura ser un mes transformador para los 12 signos del zodiaco toda vez que el universo nos aguarda con una gran variedad de movimientos planetarios que sacudirán el cosmos.

Lo primero en la agenda celestial es el movimiento directo de Venus, el planeta que rige el amor, la abundancia y la belleza, que ha estado retrógrado. Significa que los estancamientos en el dinero y el amor se destrabarán a partir del 3 de septiembre.

Sumándose a la mezcla cósmica, Mercurio también ha estado retrógrado, creando algunos problemas de comunicación, pero esto también culminará cuando se vuelva directo el 15 de septiembre.

Júpiter se volverá retrógrado el 4 de septiembre trayendo un crecimiento interno y con el comienzo de la temporada de Libra, vendrá una sensación de equilibrio en muchos aspectos.

¿Querés saber lo que depara a tu signo para el mes de septiembre? Los movimientos astrales que marcarán el horóscopo de este mes empiezan con buenas noticias.

Horóscopo de Aries septiembre

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Tu pareja estará mucho más pendiente de ti que de costumbre, algo que te pondrá alerta. Pensarás que puede estar traicionándote, pero no pienses en eso. Simplemente, se debe a que estará más sensible de lo habitual y te reclamará más cariño. Dáselo, la relación puede ser perfecta. No te compliques la vida con alguien que acabas de conocer, solo se trata de una aventura. Disfrútalo.

Trabajo: Tus nervios estarán a flor de piel. Lo más conveniente será que midas tus palabras y más si tienes una reunión con tus superiores, porque aunque tengas razón, puedes perder los papeles y es algo que no sería positivo en este momento. Tu economía mejora y podría ser por los juegos de azar.

Consejo del mes: Los ánimos los tendrás un poco bajos por lo que no es conveniente que te quedes en casa. Tienes que hacer todo lo posible para que esta situación cambie, ya que en tu entorno hay infinidad de amigos que están dispuestos ayudarte en todo momento. Recibirás la visita de un familiar para pasar unos días contigo. Disfruta de su compañía, lo pasarás genial.

Horóscopo de Tauro septiembre

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Amor: La influencia de Urano en tu signo no te favorece y podrías caer en una rutina con tu pareja. Parece que todo te da igual, así que ponte las pilas y saca tu lado más pasional a la hora de mantener relaciones íntimas. Estás pueden cambiar de una manera radical y es algo que llevas esperando desde hace tiempo. Si tu corazón está libre, prepárate llega a tu vida una persona de fuera de tu ciudad para ponerte la vida patas arriba. Disfrútalo.

Trabajo: Si empezaste en uno nuevo, te costará hacerte al ritmo que llevan tus nuevos compañeros. No te cierres en ti misma y procura ser más comunicativa. Cuanto antes te pongas al día, más fácil te resultará realizar tu trabajo a la perfección. No gastes demasiado e intenta ahorrar a fin de mes. Te pueden surgir gastos con los que no cuentas.

Consejo del mes: Será importante que limes asperezas con tus amigos. Llevas una temporada que parece que no te encuentras del todo a gusto con ellos, cuando en el fondo quien últimamente pone trabas a vuestra relación eres tú. Un poco de descanso y relajación no te vendrá nada mal. Si dispones de unos días libres, sal de tu ciudad y organiza tus ideas.

Horóscopo de Géminis septiembre

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Venus te favorece y te sentirás con tu autoestima por las nubes. Pero no te vendrá mal poner un poco sentido común en lo que haces y más si tienes pareja, porque tendrás más de una oportunidad de ligar. Pero piensa en la situación actual de tu relación y razona antes de hacer algo de lo que luego te puedes arrepentir.

Trabajo: Los proyectos de trabajo que se han ido retrasando llegan de imprevisto, incluso te puedes agobiar más de la cuenta, pero no pierdas los nervios. Procura hacer las cosas con mucha tranquilidad, no habrá nada que se te resista. Si te decides por invertir, hazlo en una vivienda.

Consejo del mes: Si surgen desavenencias con tu familia, no te preocupes en exceso. Eres una gran conciliadora y los problemas te ponen de los nervios, pero pronto encontrarás la solución. Una amiga te invitará a su próxima boda. Ve preparando tu indumentaria y no lo dejes para última hora, es algo que te hará mucha ilusión.

Horóscopo de Cáncer septiembre

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Amor: Si no tienes pareja, lo pasarás genial. No te perderás ninguna fiesta o salida que organicen tus amigos. No dejarás pasar ninguna oportunidad de vivir una aventura sin tener la más mínima intención de comprometerte con nadie. Si la tienes, la pasión será la nota predominante durante todo el mes.

Trabajo: Te encontrarás con cambios con los que no cuentas. Procura relajarte y poner todos tus conocimientos en lo que emprendas, así no tendrás ningún problema para conseguir el éxito que te mereces. Si no lo tienes y estás preparando unas oposiciones, no dejes pasar el tiempo y aprovecha para estudiar. Es la manera perfecta para conseguir lo que estás esperando desde hace mucho tiempo.

Consejo del mes: Dependiendo del comportamiento que tengas con tu familia, así te tratarán y te sentirás. Si no lo haces bien, no te quejes la única culpable serás tú. Procura no quedarte en casa porque necesitas salir y divertirte sin olvidar un día de compras donde disfrutarás como solo tú sabes. Mejora tu alimentación, si quieres evitar problemas de estómago.

Horóscopo de Leo septiembre

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Un poco de locura en la relación nunca viene mal. Aprovecha el tránsito de Júpiter. Este es el momento idóneo para que no te prives de nada. Con tu pareja tendrás una gran complicidad. Si tu corazón no tiene dueño, tampoco lo querrás. Ahora tienes ganas de vivir todo con intensidad sin tener que privarte de nada.

Trabajo: No te compliques la vida con un compañero que lo único que quiere es sacarte de tus casillas. Eres mucho más inteligente que él. Si te lo propones, podrás dejarle sin armas en el momento que te lo propongas. Tu economía te puede dar una sorpresa y puedes recibir un dinero con el qué no cuentas que te vendrá de maravilla. Aprovecha para ahorrar.

Consejo del mes: No podrás poner ninguna excusa, por lo que tendrás que organizarte. Te espera un mes muy movidito y estarás en todo momento organizando, comidas, cenas, reuniones, viajes de fin de semana... algo que te encanta. No puedes estar parada y tienes una energía como nunca.

Horóscopo de Virgo septiembre

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: Tu pareja te hará dudar de sus sentimientos a consecuencia de la influencia de la Luna en tu signo, sobre todo con la luna llena del 19 de septiembre. No hagas caso de los comentarios que te hagan y sigue confiando en tu pareja. Si no la tienes, aventuras no te faltarán, pero será conveniente que no te dejes embelesar por gente que no merece la pena.

Trabajo: No te dejes llevar por los comentarios que te hagan tus compañeros de trabajo. La única intención que tienen es que pierdas los papeles y ahora es cuando menos falta te hace. Céntrate y sigue tu camino evitando los obstáculos que te pongan. Eres lo suficientemente inteligente como para superarlo sin demasiado esfuerzo.

Consejo del mes: Si tienes que hacer alguna reforma en casa, sería positivo que lo realizaras ahora, o más tarde lo tendrás que hacer por obligación y te costará un poco más. No te pierdas ninguna salida con tus amigos y procura divertirte todo lo que puedas. Ahora es cuando más lo necesitas.

Horóscopo de Libra septiembre

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: Como sigas en esta línea de caprichos y cosas sin ningún sentido tendrás más de un problema con tu pareja. Pon de tu parte y sé más madura, ya va siendo hora de que te impliques mucho más en la relación. No pierdas más el tiempo. Si tu corazón no tiene dueño, abre la puerta. Llega a tu vida por medio de un amigo la persona de tu vida.

Trabajo: Tu situación laboral es buena y estable, pero tendrás que andar con más cuidado que de costumbre. Llevas una temporada que levantas mucha envidia entre tus compañeros y esto te puede influir de una manera negativa para tu futuro laboral. Procura mantener la calma y no entres en discusiones con nadie, así todo te irá mucho mejor.

Consejo del mes: No pararás en casa un solo instante. Tendrás los ánimos por las nubes y esto hará que prepares salidas de fin de semana y realices cortos viajes para disfrutar del tiempo libre y de la naturaleza. Con tus amigos tendrás una gran complicidad, no lo estropees con tu mal genio.

Horóscopo de Escorpio septiembre

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Llega a tu vida una persona con la que llevas soñando desde hace mucho tiempo. Ahora sí podrás decir que los sueños se hacen realidad, así que no pongas ninguna pega y vívelo con toda la pasión que puedas. Si tiene una relación estable, pon un poco más de chispas en las relaciones íntimas. Romperás la rutina y la pasión subirá como la espuma.

Trabajo: Marte no te favorece. Procura tener los nervios bien templados y no dejes que por culpa de un compañero se te estropee tu jornada. No te dejes asesorar y mucho menos ayudar. Podrás con todo lo que tengas que hacer, además de recibir el reconocimiento de tus superiores.

Consejo del mes: Tendrás la posibilidad de contar con tu familia para todo lo que necesites. Lo más conveniente será que les abras tu corazón y les comentes lo que te sucede. Será una manera muy sencilla para no caer en una pequeña depresión. Procura descansar y relajarte. Será mucho más reparador.

Horóscopo de Sagitario septiembre

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Deja volar tu imaginación a la hora de mantener relaciones íntimas con tu pareja. Esto hará que la llama de la pasión mejore mucho más de lo que figuras. Si no la tienes, será mejor que disfrutes a tope de todo lo que hagas. Ahora es el momento perfecto para que solo pienses en ti.

Trabajo: No tendrás ningún problema. Estará todo controlado, podrás incluso relajarte y poner al día tus papeles. Si estás buscando empleo, no desistas porque tienes todo a tu favor para conseguir lo que llevas buscando desde hace mucho tiempo. Tu economía te permitirá realizar una inversión que será muy beneficiosa para tus ahorros.

Consejo del mes: Ponte las pilas y no te quedes en casa. Es verdad que te sientes un poco más cansada de lo normal, por lo que lo más indicado será que descanses y recuperes fuerzas. No te olvides de darte un capricho de autocuidado, como un masaje relajante. Te vendrá de maravilla. Cuida tu alimentación y no te olvides hacer deporte, te sentirás mucho mejor.

Horóscopo de Capricornio septiembre

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: Déjate llevar en todo momento por los sentimientos que tienes por tu pareja. Es la única manera de vivirlo con intensidad y afianzar la relación. Si no la tienes, deja de pensar en los demás y vive lo que te llega sin ningún tipo de tabú ni reparo. No es el momento de perder el tiempo.

Trabajo: No te pongas en plan cabezota. Las cosas no están del todo bien para que además vayas exigiendo algo que por el momento no se puede concretar. Ten un poco más de paciencia que todo llega. Si estás preparando una entrevista de trabajo o unas oposiciones, no dejes nada al azar. Si lo haces así, lo conseguirás.

Consejo del mes: Este mes tendrás más de un cumpleaños familiar al que asistir, algo que te puede poner de los nervios. El hecho de pensar en mil regalos te agobiará un poco, pero no te preocupes. Cuentas con una buena base económica para gastar lo que necesites. Controla tus nervios y el estrés porque de lo contrario tendrás más de un molesto dolor de cabeza.

Horóscopo de Acuario septiembre

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Amor: En el fondo, eres una persona muy romántica y lo sueles evitar más de lo que deberías. Pon un poco de tu parte y conquista de nuevo a tu pareja. Tendrás mil experiencias nuevas que vivir. Si estás sin pareja, este mes Cupido andará al acecho y no tardarás en conquistar a quien te propongas.

Trabajo: Con tus compañeros puede mejorar la relación, si pones un poco de tu parte. Tu mal carácter lo sacas en más ocasiones de las que deberías. Así no tienes demasiados seguidores y esto te puede perjudicar en vistas a un ascenso. Rectifica, es lo mejor que puedas hacer.

Consejo del mes: No te podrás quejar. Tienes todo lo que necesitas, por lo que lo más conveniente es que lo compartas con tu familia. Les puedes ayudar más de lo que puedas imaginar. Con tus amigos organizarás una salida de fin de semana donde disfrutarás como nunca y volverás como nueva, cargada de energía positiva y mucho más tranquila.

Horóscopo de Piscis septiembre

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Amor: Neptuno te favorece y mostrarás tu lado más cariñoso con tu pareja. No está en su mejor momento, así que ten un poco más de paciencia y comprensión. Esto ayudará. Si no tienes pareja, será por poco tiempo. A mitad de mes asistirás a una fiesta donde conocerás a una persona más joven que tú que te robará el corazón.

Trabajo: No te compliques la vida con tus compañeros y mucho menos pierdas el tiempo en discusiones que no te llevan a nada. Si sigues en tu línea, tu trabajo saldrá perfecto y no tendrás ningún problema con tus superiores. Si estás esperando para comprar una casa, ahora puede ser el momento perfecto para realizarlo. Tu economía te respalda.

Consejo del mes: Con tu buen hacer no tendrás ningún problema con tu familia. Es más, organizarás más de un encuentro con ellos, donde reinará la armonía y la felicidad. Tendrás más de un evento donde asistir y por ello tendrás que realizar muchas compras. No te olvides de nada y no lo dejes todo para última hora, te estresará.