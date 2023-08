Dejó su camioneta a arreglar, pero terminó de la peor manera

Antes de adentrarse en el mundo de los viajes en moto, un argentino llamado Lucas Petroni se sumergió en la cultura de los vehículos "Overlanders". Sin embargo, fue su última travesía con su vehículo emblemático, cariñosamente llamado "La Rojita", lo que marcó un punto culminante en sus aventuras y que se hizo viral en redes. Después de un año explorando los magníficos paisajes de México, tomó la decisión de tomarse un merecido descanso en Tapachula, lugar donde dejaría a "la Roja" para recibir el mantenimiento necesario.

La historia dio un giro inesperado cuando el mecánico encargado de cuidar de "la Roja" traicionó la confianza del viajero. El vehículo fue sacado de su resguardo y sufrió un accidente. Este desafortunado incidente planteó interrogantes sobre la integridad y la confianza en el proceso de mantenimiento. Lucas, comenzó a utilizar sus redes y publicó videos de la historia que se hizo viral.

Guiado por su actitud de dar segundas oportunidades, el protagonista decidió confiar en Alberto Cossío para que revitalizara a "La Rojita". Alberto prometió devolverla en un estado "mejor que antes". Sin embargo, dos años después, las promesas se desvanecieron, dejando al viajero con una conexión menguante con su camioneta y escasa información sobre Alberto.

"¿Qué tipo de persona podría llevar a un padre y a un hermano a intervenir en una situación tan compleja?", dijo el argentino Lucas. El agradecimiento se extiende hacia el padre y el hermano que brindaron su apoyo en la recuperación de "la Roja". El viajero resalta cómo el documento enviado por Alberto resultó inapropiado y cómo juntos redactaron uno nuevo que reflejara la verdadera secuencia de eventos.

¿CÓMO TERMINÓ LA HISTORIA?

Lucas tomó una decisión significativa en su vida al optar por vender su camioneta. "Decidi vender mi camioneta, por que las vueltas de las vida ya me llevaron a otro capítulo. Era necesario dar vuelta esta página para seguir adelante. Ahora voy a poder viajar tranquilo en mi moto sabiendo que no tengo que preocuparme por nada que no esté ahí, en ese momento, en ese presente.

Fueron lindos los años viajando en Overlands, pero hoy optó por las dos ruedas. Se podría decir que es una historia con un final abierto, pero por lo menos el final lo escribí yo y no un mecánico chafa", explicó.