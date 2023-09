Horóscopo: qué te deparan los astros para el jueves 14 de septiembre.

Estarás lista para socializar y relacionarte con la gente. Este domingo, Venus se pone directo, poniendo fin a su retrogradación de 40 días en Leo. Por lo tanto, puede que empieces a tener más claras las relaciones en tu vida, tanto platónicas como románticas.

Si hubo algún problema que surgió con alguien recientemente, te sentirás más segura de cómo avanzar en esa relación, o simplemente podrías sentirte menos emocional al respecto. Además, es posible que tu vida social se active o que sepas cómo expresarse mejor. Puede que tengas más confianza en tu estilo personal y en tu punto de vista único, o que te sientas bien con cualquier proyecto creativo que estés desarrollando.

Querés saber lo que depara a tu signo para el jueves 14 de septiembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries hoy 14 de septiembre

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Las energías negativas acaban restando fuerzas. No malgastes el tiempo en enfrenamientos insulsos. En el trabajo el ambiente podría ser tenso pero todo terminará en unos días. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Horóscopo de Tauro hoy 14 de septiembre

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Podrías encontrarte con viejos amigos que creías olvidados. Un encuentro inesperado pondrá patas arriba todo tu mundo. Presta atención en el trabajo a lo que manden tus jefes. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta pero te encuentras perfectamente. Un ingreso podría alegrarte el mes y por fin podrás darte un capricho.

Horóscopo de Géminis hoy 14 de septiembre

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Será un gran momento para conocer gente y quién sabe si enamorarte. Es una ocasión inmejorable para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Has descubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Horóscopo de Cáncer hoy 14 de septiembre

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

No estás siendo del todo sincero y quizas eso termine pasando factura. Di las cosas claras. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Horóscopo de Leo hoy 14 de septiembre

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

El amor no se te presenta muy esperanzador y pasarás unas semanas sin novedades. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Alguien a quien le dejaste dinero te hará un ingreso que te va a venir genial estos días.

Horóscopo de Virgo hoy 14 de septiembre

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Vivirás una época de tranquilidad y tras un periodo algo conflictivo por fin podrás respirar tranquilo. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Horóscopo de Libra hoy 14 de septiembre

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Aparecerá alguien nuevo en tu vida con quien las cosas podrían funcionar finalmente. Déjate llevar. Un despido hará qe te plantees cambiar de profesión. Céntrate en lo que realmente te gusta. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Horóscopo de Escorpio hoy 14 de septiembre

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu intuición nunca falla, pero debes hablar las cosas antes de sacar conclusiones precipitadas. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Horóscopo de Sagitario hoy 14 de septiembre

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Horóscopo de Capricornio hoy 14 de septiembre

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Horóscopo de Acuario hoy 14 de septiembre

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Eres sincero y eso es fundamental en una relación. Di lo que piensas y saldrás reforzado de cualquier conflicto con tu pareja o amigos. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Horóscopo de Piscis hoy 14 de septiembre

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.