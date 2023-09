Horóscopo: qué te deparan los astros para el viernes 15 de septiembre.

Estarás lista para socializar y relacionarte con la gente. Este domingo, Venus se pone directo, poniendo fin a su retrogradación de 40 días en Leo. Por lo tanto, puede que empieces a tener más claras las relaciones en tu vida, tanto platónicas como románticas.

Si hubo algún problema que surgió con alguien recientemente, te sentirás más segura de cómo avanzar en esa relación, o simplemente podrías sentirte menos emocional al respecto. Además, es posible que tu vida social se active o que sepas cómo expresarse mejor. Puede que tengas más confianza en tu estilo personal y en tu punto de vista único, o que te sientas bien con cualquier proyecto creativo que estés desarrollando.

Querés saber lo que depara a tu signo para el viernes 15 de septiembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries hoy 15 de septiembre

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Suerte en el trabajo ya que te irá muy bien en los próximos días. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu pareja, te resultará fácil la convivencia y harían juntos nuevos retos. Debes tener cuidado con tus gastos ya que puede que te dejes dinero en objetos materiales que no te van a aportar nada más que felicidad en el momento.

Horóscopo de Tauro hoy 15 de septiembre

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Si estás en pareja puede que estos días te distancies, pero es momentáneo. En caso de que estés libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Horóscopo de Géminis hoy 15 de septiembre

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Horóscopo de Cáncer hoy 15 de septiembre

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres o en quien estás interesado como futura pareja. En el trabajo, vigila muy bien lo que haces ya que un error puede tener malas consecuencias para ti. Eres capaz, sólo respirá y céntratate; estás a tiempo de evitarlo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Horóscopo de Leo hoy 15 de septiembre

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

No hagas caso a los consejos de tu amigo, aunque él quiere lo mejor para ti su punto de vista no es el indicado. Si tienes un proyecto de negocios en mente es el momento de ponerlo en marcha. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. No es un buen momento para pedir un favor a tu familia ya que no disponen de mucho tiempo, puedes hacerlo por ti mismo aunque creas que no.

Horóscopo de Virgo hoy 15 de septiembre

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Horóscopo de Libra hoy 15 de septiembre

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Vas a conocer a una persona que va a cambiar por completa tu forma de ver el amor. Tendrán una conexión muy buena desde el principio y las cosas entre vosotros se desarrollarán con naturalidad. Si tienes pareja, la luna hará que vivas un momento precioso. Vigila tus ingresos y no gastes más de la cuenta.

Horóscopo de Escorpio hoy 15 de septiembre

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Horóscopo de Sagitario hoy 15 de septiembre

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Horóscopo de Capricornio hoy 15 de septiembre

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Es el momento propicio para llevar a tu pareja de fin de semana romántico. Además, es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Horóscopo de Acuario hoy 15 de septiembre

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Presta atención a tu pareja; no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Horóscopo de Piscis hoy 14 de septiembre

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.