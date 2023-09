Horóscopo: qué te deparan los astros para el fin de semana .

Estarás lista para socializar y relacionarte con la gente. Este domingo, Venus se pone directo, poniendo fin a su retrogradación de 40 días en Leo. Por lo tanto, puede que empieces a tener más claras las relaciones en tu vida, tanto platónicas como románticas.

Si hubo algún problema que surgió con alguien recientemente, te sentirás más segura de cómo avanzar en esa relación, o simplemente podrías sentirte menos emocional al respecto. Además, es posible que tu vida social se active o que sepas cómo expresarse mejor. Puede que tengas más confianza en tu estilo personal y en tu punto de vista único, o que te sientas bien con cualquier proyecto creativo que estés desarrollando.

Querés saber lo que depara a tu signo para el fin de semana del 15 al 17 de septiembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Lleva a tu pareja de fin de semana romántico. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Hace caso a los consejos que te dé un buen amigo, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.