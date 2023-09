Horóscopo: qué te deparan los astros el viernes 8 de septiembre.

Mercurio y otros seis planetas en retrógrado nos dejan un panorama complicado para finalizar la semana. Una combinación astrológica que no pasaba desde hace 200 años y que lleva a un fuerte periodo de reflexiones y replanteamientos en múltiples aspectos

Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de Mejor Informado.

Querés saber lo que depara a tu signo para el viernes 8 de septiembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries hoy 8 de septiembre

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Tu relación sufrirá un pequeño bache pero después notarás los pilares más fuertes que nunca. En el ámbito laboral te conviene guiarte por tu criterio antes que seguir los consejos de otras personas. No te dejes influenciar. En cuanto a tu salud, podrías tener problemas de estómago, evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Un ingreso inesperado podría alegrarte el mes. No te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Horóscopo de Tauro hoy 8 de septiembre

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Falta mejorar la comunicación. Evita los conflictos estos días. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Horóscopo de Géminis hoy 8 de septiembre

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Podría aparecer alguien de tu pasado al que considerabas desaparecido que te removerá todo. Déjate llevar y lo que surja. Intenta ser más reflexivo en el trabajo y escucha las críticas para mejorar. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Horóscopo de Cáncer hoy 8 de septiembre

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Podría aparecer alguien en tu vida que no terminará siendo lo que esperas. Disfruta lo que puedas. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Horóscopo de Leo hoy 8 de septiembre

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte oir. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Horóscopo de Virgo hoy 8 de septiembre

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Horóscopo de Libra hoy 8 de septiembre

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Las malas rachas pasan y esta no será menos. En unos días todo quedará en una anécdota. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Horóscopo de Escorpio hoy 8 de septiembre

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Estás saliendo más de la cuenta y las facturas de comidas y fiestas te están dejando en números rojos.

Horóscopo de Sagitario hoy 8 de septiembre

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Horóscopo de Capricornio hoy 8 de septiembre

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Horóscopo de Acuario hoy 8 de septiembre

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Alguien a quien le dejaste dinero te hará un ingreso que te va a venir genial estos días.

Horóscopo de Piscis hoy 8 de septiembre

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Se avecinan unos días espléndidos con tu pareja. Trata de disfrutarlos al máximo. Tus esfuerzos se verán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Puede que te estés obsesionando demasiado con el dinero. Hay que tener cabeza a la hora de gastar, pero también disfrutar cuando se pueda.