Horóscopo: qué te deparan los astros para el fin de semana

Mercurio y otros seis planetas en retrógrado nos dejan un panorama complicado para finalizar la semana. Una combinación astrológica que no pasaba desde hace 200 años y que lleva a un fuerte periodo de reflexiones y replanteamientos en múltiples aspectos

Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de Mejor Informado.

Querés saber lo que depara a tu signo para el segundo fin de semana de septiembre de 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Se avecina una temporada en la que conocerás a muchas personas. Mantente abierto y procura ser simpático con todos, nunca sabes en qué puede terminar algo. Si tienes un proyecto comercial entre manos es el momento de ponerlo en marcha. No te confíes y sigue cuidándote para evitar caer enfermo. Estás gastando dinero en compras innecesarias, baja el ritmo y trata de ahorrar en el futuro.

Horóscopo de Tauro

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Es momento de hablar con tu pareja. Trata de mejorar la comunicación entre vosotros y en unos días podréis disfrutar de una escapadita juntos. Pronto vivirás una mejora en el trabajo. La mejor manera de desintoxicarse de las malas energías es mediante ejercicio y una alimentación sana y equilibrada. Estás en un momento económico boyante y así seguirá.

Horóscopo de Géminis

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no seas impulsivo y recuerda lo importante que son para ti. Si no ya no estabas muy cómodo en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Horóscopo de Cáncer

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Es buen momento para estrechar lazos con familiares y amigos. Trata de rodearte de ellos y potencia el diálogo. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el ámbito laboral. Estarás a la altura. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha el momento. Pronto recibirás un ingreso inesperado.

Horóscopo de Leo

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Horóscopo de Virgo

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío o distante, háblalo con él directamente. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Horóscopo de Libra

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Horóscopo de Escorpio

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Trata de ayudar a tu pareja durante esta etapa. No atraviesa un buen momento y agradecerá que estés ahí apoyando. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu postura para próximos días. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte más fuerte que nunca. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Horóscopo de Acuario

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Horóscopo de Piscis

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

En pleno fin de semana, es un gran momento para hacer planes en pareja y disfrutar juntos. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Vigila especialmente la salud de los tuyos. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.