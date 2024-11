Adiós: nostalgia por el auto que dejará de fabricarse en noviembre

Al parecer no hay vuelta atrás: y aunque en 2022, Ford había anunciado que el Focus iba a ser discontinuado cuando la actual cuarta generación finalice su ciclo comercial y no tendría un sucesor directo, recientemente, la compañía no sólo ratificó esa decisión, sino que ya le puso fecha de despedida: la última unidad será fabricada el 30 de noviembre de 2025 en la planta alemana de Saarlouis.

Así lo confirmó también el sindicato IG Metall, que continúa realizando negociaciones con la compañía sobre el futuro de los 4.500 trabajadores del complejo industrial, que de hecho, aceptaron el despido de unos 3.500 operarios y sólo se mantendrán los 1.000 restantes hasta 2032, que seguramente pasen a encargarse de la producción de piezas de reposición una vez que el mediano abandone la línea de montaje.

Tal como sucedió con las plantas que la compañía tenía en Brasil, Ford está tratando de vender el predio a otras automotrices, inclusive se rumoreaba sobre una posible adquisición de BYD, pero la automotriz china decidió construir su propia fábrica desde cero en Hungría.

De esta manera, una vez que se concrete la discontinuación del Focus, sus usuarios no tendrán otra alternativa dentro de la marca más que elegir un Puma –más chico- o la Kuga u optar por alguno de los nuevos modelos eléctricos que la firma estadounidense planea lanzar en los próximos años, algunos de los cuales compartirán la plataforma MEB con el Grupo Volkswagen, como la nueva Explorer Electric. En nuestra región, el mediano dejó de fabricarse en la planta de Pacheco en 2019, con su recordada tercera generación.

La planta de Saarlouis es una de las más antiguas de Ford en Europa y opera desde 1966, por ahora sin un futuro claro, la única posibilidad de supervivencia dentro de la compañía es que le sea asignada la producción de una nueva plataforma para vehículos eléctricos accesibles que la marca está desarrollando.