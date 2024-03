WhatsApp lanzó el modo rosa: paso a paso cómo activarlo

WhatsApp Plus se ha convertido en una opción popular al servicio oficial de mensajería instantánea que ofrece la plataforma propiedad de Meta y de hecho se destaca debido a que incorpora una serie de opciones de personalización que no están disponibles en la aplicación original, como es el caso del modo rosado.

Sin embargo, esta versión que ofrece características adicionales como la modificación del diseño y mayor control sobre la privacidad, no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play, por lo que su descarga se debe hacer mediante un archivo APK.

Otro de los puntos importantes es considerar que WhatsApp Plus no funciona conjuntamente con la versión original de WhatsApp, así que será necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de instalar esta versión no oficial.

Es posible utilizar el modo rosado en la nueva versión WhatsApp Plus V40.30 y para descargarla completamente gratis es necesario :

- Ingresar a la URL en la que se encuentra el archivo APK, el cual es https://www.mediafire.com/file/iekctrsplexdvyu/YesiiWhatsApp_Plus_v40.30_YesiiMods.apk/file.

- Ejecutar el APK y esto implica dar todos los permisos correspondientes a Google Chrome para poder instalarlo.

- En ese momento se debe ingresar un número de celular y recibir el código de verificación en WhatsApp Plus.

- Para cambiar el aspecto y/o color del logo de WhatsApp Plus también se debe instalar la app complementaria llamada, Nova Launcher, compatible exclusivamente con dispositivos Android, para lo cual se deberá ingresar a Google Play Store.

- Una vez que se haya instalado la aplicación se podrá personalizar tanto el tono de color de la interfaz como el nombre tocando el logo de WhatsApp.