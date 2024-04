Su padrastro era su mayor seguidor de OnlyFans: "Vio videos míos tocándome"

Con el aumento de la influencia de las redes sociales en la sociedad y en la vida diaria de las personas, se convirtieron en una poderosa herramienta para exhibir nuestra vida, intereses e incluso para emprender negocios utilizando nuestro perfil y las fotografías que compartimos.

Un ejemplo notable es OnlyFans. Inicialmente concebida para que los famosos compartieran contenido exclusivo con sus seguidores suscritos, la plataforma evolucionó hacia la publicación de videos explícitos y el cumplimiento de fantasías sexuales de los seguidores dispuestos a pagar una tarifa.

Sin embargo, este tipo de negocios no siempre resultan exitosos, como lo demuestra el caso de Taila, una modelo de 28 años que compartió su experiencia peculiar en OnlyFans.

Su padrastro es su seguidor número uno en OnlyFans: "Vio videos míos tocándome"

Taila reveló que, gracias al contenido que comparte en OnlyFans, ganó más de USD 6.000 de sus suscriptores. Sin embargo, la joven enfrentó una situación sino desafortunada, por lo menos incómoda, al descubrir que uno de sus seguidores más fieles es el novio de su madre. Este hecho llevó incluso a la ruptura de la relación con su madre y a la cancelación de la boda.

Resulta que, según cuenta la chica, al conocer al nuevo novio de su madre, se dio cuenta de que ya lo conocía. Según Taila, el chico había gastado 500 dólares en su perfil de OnlyFans para acceder a contenido mucho más explícito y ambos habían intercambiado fotografías sugerentes.

"Cuando nos conocimos el novio de mi madre parecía avergonzado y eso me asustó", comentaba Taila a través de un vídeo. "Él no sólo me vio en topless, también vio vídeos míos tocándome", confesaba la joven que ahora siente miedo de que el hombre haya comenzado a salir con su madre para cumplir algún tipo de fantasía sexual.

Su madre cancelo la boda con el polémico padrastro

Taila explicó que dio todos los detalles de lo ocurrido a su madre, que no dudó en sacar de su vida a su padrastro. En este sentido, la boda, obviamente, fue completamente cancelada. El escenario familiar era insostenible después de lo ocurrido. "Mi madre se deshizo de él de inmediato", relató, pese a apuntar que, sin embargo, su ya expadrastro lo negó todo a sus amigos.

La modelo notó que uno de sus seguidores en OnlyFans aparecía como contacto en su lista. Al investigar, descubrió que se trataba de su padrastro. "Me volví loca tratando de descubrir quién era. Le envié un mensaje desde mi cuenta advirtiéndole que sabía su identidad, y fue entonces que él, identificándose como mi padrastro, dijo que necesitábamos hablar", comentó.