Maduro intentó hablar en inglés y su propio público terminó riendo

A pocos días de la entrada nuevamente en vigencia de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro quiso enviarle un claro mensaje a Joe Biden. Lo intentó en vivo por televisión y en inglés, pero la situación terminó generando risa hasta en su propio público. Ahora, las imágenes del video recorren también las redes sociales.

El líder chavista aseguró este lunes que su país seguirá “su marcha económica” con o sin licencias de Estados Unidos, que aprobó un alivio a las sanciones sobre el petróleo venezolano, cuya validez expira este jueves, a menos que Washington decida prorrogar estas medidas.

En este contexto, Maduro arrancó: “Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje (...)". Acto seguido, respiró para pronunciar una frase en inglés. Fue entonces que la intención de decir "If you want, I want. If you don’t want, I don’t want’”, salió mal. De hecho, en la mitad de la frase, ya se escuchan risas de fondo que aparentemente eran imposibles de contener.

Al percatarse de la situación, Maduro decidió traducir la frase al “caraqueño” y mostrarse vehemente para salir del mal momento: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”.