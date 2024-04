Reveló cuánto gana como playera de estación de servicio y es furor en redes

Un reciente video publicado en redes sociales aumenta a gran escala la cantidad de reproducciones, como también suma todo tipo de comentarios. Es protagonizado por una mujer que trabaja como playera de YPF y decidió contar cuál es su sueldo básico mensual. "Me cambió la vida", aseguró.

"Hay muchas personas que me preguntan cuánto gana un playero, así que hoy responderé esa pregunta", comienza Daiana, la autora del video compartido en su cuenta de TikTok, sin imaginar la repercusión que tendría. "Actualmente, el sueldo básico de un playero es de $700.000, más las propinas, aunque no las cuento porque hay días en los que se reciben y otros en los que no", revela.

Y, agregó: "Se paga antigüedad. Si se trabaja en días feriados se recibe el doble, se paga por tener el título de secundaria completo y también se percibe un bono por asistencia. Si me preguntás si vale la pena trabajar en una estación de servicio... Definitivamente, sí. Conozco compañeros que han podido comprarse autos, motos y mucho más", describe.

"Es un buen salario y un buen trabajo. No puedo quejarme. He salido adelante y mi vida ha cambiado gracias a este empleo. Sin embargo, se está bastante atado a los horarios, ya que son rotativos y se trabaja 8 horas todos los días. Es un trabajo agotador, pero si me preguntás por el sueldo, realmente vale la pena", cerró.

En relación a los comentarios, el video se llenó de todo tipo de emociones. De hecho, uno de los usuarios asegura que "se re nota que es un video armado para hacer quedar bien al lugar". Otro, indicó: "Es un salario, no es que es millonaria", al tiempo que otros coincidieron asegurando que "deberían ganar más". En tanto, otros usuarios la felicitaron, expresando que "me alegra mucho saber que hay quienes pueden cambiar su vida con esfuerzo". Y, por supuesto, el humor no podía faltar: "No les dejaré más propina", es otro de los comentarios.