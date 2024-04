Polémica por los dichos de un tiktoker sobre las mujeres

En tiempos donde se busca erradicar el machismo y el ideal se basa en la igualdad de género, todavía existen situaciones y comentarios que simbolizan todo lo contrario. Un claro ejemplo es el video protagonizado por un tiktoker que quiso darle consejos a las mujeres. Los usuarios que vieron el contenido, en su mayoría, no tardaron en expresar su disgusto.

En el video que fue publicado por El Canciller, se observa al joven preparándose una bebida, mientras se muestra reflexivo y con ánimos de brindar consejos. Todo se centra en situaciones de "chamuyo", o intentos de seducir.

"Si sos piba y te querés chamuyar a un hombre... No. Está mal", empieza el tiktoker con firmeza y seguridad en relación a lo que dice.

"No chamuyés. No chamuyés hombres, boluda, porque estamos tan acostumbrados a ser nosotros los que tenemos que chamuyar que cuando te viene una piba de arriba, algo raro le ves y no le das", continúa en su video y reitera: "Porque estamos acostumbrados a tener que ir nosotros. Entonces, cuando es al revés, como que le ves algo raro".