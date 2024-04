Impactante documental sobre una secta chilena y el crimen de un bebé

El documental de Netflix llamado "Antares de la Luz", basado en una secta chilena que quemó a un bebé recién nacido, genera verdadero impacto a través de testimonios de protagonistas que brindan detalle de los inicios de la misma y situaciones que vivieron mientras formaron parte del grupo.

La secta de Chile que fue liderada por quien se hacía llamar "Antares de la Luz", hombre que ordenó quemar a un recién nacido, también cuenta con las declaraciones de investigadores, oficiales y periodistas que se involucraron en el caso ocurrido en el año 2012. En aquel entonces, los integrantes del grupo creían que el fin del mundo era inminente y que, para evitarlo, debían seguir a su líder y sacrificar al bebé que consideraban como el “anticristo”.

Uno de los testimonios que relatan el estremecedor hecho está en la voz de Pablo Undurraga, quien se sometió al dominio de Ramón Gustavo Castillo Gaete ("Antares de la Luz") y se autoproclamaba la reencarnación de Dios. "En esta encarnación vine a impulsar la oscuridad", aseguró que dijo en una ocasión.

La secta se formó en Colliguay, en Valparaíso. Quienes formaban parte de la misma vivían junto "Antares de la Luz", bajo reglas estrictas. Entre ellas, no podían cantar, no podían mirarlo a la cara para hablarle, no podían comer o dormir sin previa autorización.

En el documental, Undurraga y otros integrantes, contaron cómo fue que terminaron acatando todo tipo de órdenes y participando de lo que el líder denominó como "sacrificio para salvar el fin del mundo".