Crearon guantes que traducen lengua de señas a voz y texto

Es recurrente que escuchemos hablar de diferentes creaciones alrededor de todo el mundo, que toman popularidad cada vez más. No obstante, hay algunas que particularmente merecen ser mencionadas y difundidas, más allá de la mencionada popularidad; pero principalmente por su uso y aporte a la humanidad.

Es el caso de Fifth Sense (quinto sentido, en español). Es un dispositivo que se utiliza a través de relojes y guantes, protagonizado por la inteligencia artificial. que permite traducir lengua de señas a voz y texto. El mismo, simboliza un gran avance social, teniendo en cuenta que el porcentaje de personas no sordas que saben lengua de señas es muy bajo. Por ende, la creación significa mayor eficacia en los puestos laborales, relaciones y vínculos, ámbito educativo e interacciones cotidianas.

"El corazón de Fifth Sense es el impacto transformador que tendrá en las vidas de sus usuarios. Permitirá a las personas sordas y con problemas de habla comunicarse de forma independiente, rompiendo barreras y fomentando la inclusión. No se trata sólo de un producto, sino de la visión de un mundo en el que se escuche la voz de todos, independientemente de su capacidad", cuenta Aishwarya Karnataki, co-fundadora de Glovatrix, la startup india que desarrolla Fifth Sense, en diálogo con Red/Acción.

"Fifth Sense reúne una serie de características que lo convierten en una solución de comunicación revolucionaria para personas con deficiencias auditivas o del habla, lo cual les permite comunicarse de forma más eficaz y participar plenamente en la sociedad", comenta Karnataki.

Características de Fifth Sense

Tecnología de sensores: para interpretar con precisión los gestos de las manos, permitiendo una traducción fluida a palabras habladas o texto escrito.

Algoritmos de aprendizaje automático: gracias a ellos, aprende y mejora continuamente sus capacidades de reconocimiento de gestos, lo que garantiza una mayor precisión y eficacia con el paso del tiempo.

Comunicación bidireccional: permite a los usuarios recibir y transmitir mensajes de manera eficaz.

Notificaciones con sonido de fondo: alertan a los usuarios de sonidos ambientales importantes como timbres o alarmas, mejorando la seguridad y la conciencia.

Diseño duradero y cómodo: pensado para un uso prolongado, es ergonómico, similar al de un guante, con las puntas de los dedos abiertas para mejorar la destreza.

Micrófono y altavoz integrados: facilita una comunicación fluida sin necesidad de dispositivos adicionales.

Conversión de texto e imágenes: esto permite a las personas sordas participar en conversaciones de forma más eficaz.

Accesibilidad y asequibilidad: busca que todas las personas con discapacidades auditivas o del habla puedan beneficiarse de sus funciones.

Múltiples idiomas de salida: incluidos los idiomas regionales de India, por lo que es accesible a usuarios de diversos orígenes lingüísticos.