El desopilante nombre de una bicicletería argentina en España

Los 8 Escalones de los 3 Millones se convirtió en un programa más que popular y actualmente, no sólo importa el dinero y los ganadores, sino también las historias de vida de los participantes a las cuales cada vez se les presta más atención. A veces, las mismas dejan lágrimas en los ojos de muchos. Pero, otras, generan muchas risas.

Jorge Moyano es uno de los ejemplos, quien mantuvo una charla con Guido Kaczka sobre su familia y habló del negocio en el que trabaja su hijo en España: una bicicletería. Pero, lo que más sorprendió fue el nombre del lugar que llegó a ser meme en redes sociales aquella noche que trascendió al aire.

El jubilado contó que si ganaba quería usar el dinero para visitar a su hijo que vive en Barcelona y fue entonces cuando dejó a todos atónitos al revelar el peculiar nombre que tiene el comercio en el que trabaja el joven: GUACHÍN .

Tras contar que antes trabajaba como diseñador textil y tenía un negocio de ropa, fue consultado sobre qué haría con los millones en caso de ganarlos, y aseguró que se los destinaría a su familia. “Para mis hijas y para ir a visitar a mi hijo a Barcelona, que tiene una bicicletería y le va bárbaro y no se puede venir. Hace cinco años que no lo veo y lo extraño mucho”, sostuvo y agregó: “Quiero que venga, pero no puede venir porque tiene mucho trabajo. ¿Sabes como se llama la bicicletería que tiene? ‘Guachin’”, contó y empezaron a escucharse las risas.

Guido Kaczka se sorprendió al oír el nombre de la bicicletería. “¿'Guachín’ le puso? Claro, es de acá, pero le manda en Barcelona, ‘vamos a arreglar la bicicleta a ‘Guachin’”.

En la Argentina, este es un término que suele utilizarse para decir “muchacho” o “pibe”.